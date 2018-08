Shelly Kupferberg moderierte das Gespräch zwischen Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) und der israelischen Schriftstellerin Lizzie Moron, die sich in ihren Büchern mit der Lage der Palästinenser in den besetzten Gebieten auseinandersetzt. (Camille Blake)

Tumult, Schreie, Beleidigungen: Man konnte schon im Vorfeld ahnen, dass die Veranstaltung zum Thema „Boycott“ beim Pop-Kultur-Festival in Berlin nicht im entspannten Dialog enden würde. Schließlich hatten die Forderungen der Organisation BDS, das Musikfest zu boykottieren, bereits im vergangenen Jahr für Aufregung gesorgt. Wie 2017 etwa die Young Fathers folgten auch diesmal Musiker wie John Maus den Aufrufen der umstrittenen Vereinigung, die sich für „Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen“ gegen den jüdischen Staat einsetzt, und sagten ihre Auftritte ab. Weil die israelische Botschaft das Festival mit 1.200 Euro fördert, sieht BDS darin eine Unterstützung des „Apartheid-Staates“. Zwar beugte sich das Pop-Kultur-Festival den propalästinensischen Aktivisten nicht - lud aber, so der Anspruch als Diskurs-Plattform, zur öffentlichen Debatte. Die zeigte: Kulturboykott im Kontext des Nahostkonflikts erhitzt die Gemüter. Zwischen „strukturellem Antisemitismus“ und „Blut an den Händen“ rückte Vermittlung, geschweige denn Versöhnung in weite Ferne.

Die kleine Israel-Fahne auf den Plakaten und auf der Website, unten bei den Sponsoren, symbolisiert den Stein des Anstoßes: Wie im vergangenen Jahr unterstützt die israelische Botschaft das dreitägige Pop-Kultur-Festival im Berliner Prenzlauer Berg mit Reisekosten für drei Künstler. Seit vergangenem Jahr ist das Event aufgrund des Sponsorings Zielscheibe der BDS-Aktivisten, zu deren prominentesten Unterstützern etwa Judith Butler, Brian Eno und Roger Waters zählen.

Immer wieder ruft BDS - neben Waren- und Wissensboykotts in ökonomischen, universitären und anderen Bereichen - Bands und andere Musikkünstler dazu auf, nicht in Israel zu spielen. Man verbucht es als großen Erfolg, dass den Aufforderungen immer wieder prominente Musiker folgen, wie zuletzt Sängerin Lorde, die wegen des Drucks von BDS-Seite ihren Auftritt in Tel Aviv absagte. Auch die Ruhrtriennale zeigte sich in diesem Jahr von der BDS-Bewegung beeindruckt und lud die Band Young Fathers erst aus, dann aber entschuldigend doch wieder ein. Andere Musiker, wie Radiohead und Nick Cave, beugten sich der antiisraelischen Organisation explizit nicht.

Auch das Berliner Pop-Kultur-Festival sah nach den Absagen von sechs von insgesamt 150 Bands in diesem Jahr keinen Grund, den lautstarken BDS-Forderungen nach einer Beendigung der Kooperation mit der israelischen Botschaft nachzukommen. „Austausch ist eines unserer ganz großen Themen. Das ist ganz selbstverständlich. Das machen alle Kulturfestivals“, erklärte Festival-Leiterin Katja Lucker im Vorfeld. „Genauso selbstverständlich machen wir das mit Israel. Das sind künstlerische Entscheidungen. Wir sind standhaft und lassen uns von Boykott nicht einschüchtern.“ Widmen wollte man sich dem Thema aber dennoch - schließlich steht bei dem Zusammentreffen von Bands, Fans und Experten neben der Musik vor allem der intellektuelle Diskurs im Zentrum des Festivals.

So sollte eine Podiumsdiskussion zum Thema „Boycott“ das Thema allgemein verhandeln - eine im Rückblick naive Idee. Shelly Kupferberg moderierte das Gespräch zwischen Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) und der israelischen Schriftstellerin Lizzie Moron, die sich in ihren Büchern mit der Lage der Palästinenser in den besetzten Gebieten auseinandersetzt. Lange sollte die zivilisierte Debatte nicht dauern: Einige BDS-Aktivisten aus dem Zuschauerraum nutzten die Situation, um Plakate zu enthüllen („Your discussion kills my family“), englische, hebräische und arabische Parolen zu brüllen und die Veranstaltung mit aggressivem Gestus zu stören. Die Aktivisten überboten sich in Vorwürfen: Von der durchaus berechtigten Frage, warum kein Palästinenser auf dem Panel sitze, kam man schnell zum üblichen „Blut klebt an euren Händen“, zu Vergleichen zwischen Israel und dem NS-Staat sowie zu der Behauptung, es handle sich gar um ein „Apartheid-Festival“.

Als Lederer schließlich die These äußerte, die BDS-Initiative sei „strukturell antisemitisch“, weil sie die „Existenz des Staates Israels infrage stellt“, eskalierte die Situation vollends. Der anwesende israelische Filmemacher und BDS-Unterstützer Udi Aloni rannte wutentbrannt auf die Bühne, brüllte Lederer an, schimpfte ihn ebenfalls einen Antisemiten und forderte seinen Rücktritt: „Wie können Sie das behaupten! Ich bin israelischer Jude, wie können Sie mich antisemitisch nennen!“

Dass Lederer als Linker die BDS-Bewegung und die einseitige Fixierung auf Israel kritisierte, machte ihn zur Hauptzielscheibe des Hasses an diesem Abend. Er sei ein Krimineller und gehöre eigentlich in die AfD - solche Aussagen gehörten noch zu den gemäßigten Beleidigungen. Schnell wurde klar: Eine Diskussion, eine Annäherung gar, ist hier nicht möglich. Vollends aufgeben musste man diese Hoffnung, als am Ende ein palästinensischer BDS-Aktivist monologisierte und damit die Veranstaltung im Tumult auflöste.

Ob die fragwürdige Praxis der Kulturboykotts im martialischen Gewand tatsächlich etwas für den Friedensprozess bewirken kann - diese Frage konnte wie zu erwarten nicht geklärt werden. Zwar erzählte Lizzie Moron von ihren Eltern, die den Holocaust überlebt hatten und deutsche Waren boykottierten, zwar riss Lederer sinnvolle Möglichkeiten eines Boykotts gegen Diktaturen an. Doch die Obsession mit dem jüdischen Staat macht auch vor der Popkultur keinen Halt. Wo die Emotionen derart hochkochen, geht es nicht um einen Austausch. Und schließlich, so Lederer im wichtigsten Statement des Abends, führe der antiisraelische Boykott vor allem dazu, dass man sich innerhalb der israelischen Gesellschaft noch mehr von Feinden umgeben sähe als ohnehin bereits. Boykott stärke demnach die rechten Parteien im Land - und das verbessert die Situation der Palästinenser keineswegs.