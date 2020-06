Aufführungen in Hamburg

Produzent: „Harry Potter“ kommt nur ohne Abstandsregeln auf die Bühne

Während so manches Theater bereits mitten in den den Vorbereitungen für den Saisonstart steckt, knüpft das Hamburger Mehr!-Theater den Start an Bedingungen. Ob es am 4. Oktober endlich zur Premiere von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ kommt, ist noch unklar.