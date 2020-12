Berit Glanz ist die diesjährige Bremer Netzresidentin des virtuellen Literaturhauses Bremen. Die Greifswalder Autorin beschäftigt sich in ihrem Online-Stipendium mit der Frage, was wir von digitaler Poesie über unser Verhältnis zur Natur lernen können. (Berit Glanz)

Bremen. Sie ist die wohl berühmteste Rückenansicht der Kunstgeschichte: „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ von Caspar David Friedrich. Immer wieder wird das Motiv aus dem frühen 19. Jahrhundert neu rezipiert – sei es auf Briefmarken, Zeitschriften oder in Computerspielen. Was macht eine künstliche Intelligenz, ein Computerprogramm, aus diesem Werk? Das möchte die Schriftstellerin Berit Glanz während ihrer Bremer Netzresidenz herausfinden, deren diesjährige Preisträgerin sie ist.

Alle zwei Jahre vergibt das virtuelle Literaturhaus Bremen mit Unterstützung des Senators für Kultur das mit 2500 Euro dotierte Online-Stipendium. In ihrem digitalen Poesieprojekt „Nature Writing/Machine Writing“ präsentiert Glanz wöchentlich einen neuen Versuch, in dem sie Software einsetzt, um Bilder oder Lyrik zu generieren. „Ich möchte schauen, ob sich der Blick auf eine Landschaft verändert, wenn eine Maschine daran mitarbeitet“, sagt die 38-Jährige.

„Ich habe mich gefragt, wie eine Form von Nature Writing aussehen kann, bei der nicht ignoriert wird, dass wir Menschen uns permanent in virtuellen Räumen aufhalten und ständig digitale Hilfsmittel verwenden“, sagt Glanz über die Entstehung ihres Projektes. „Wir sind die ganze Zeit mit Maschinen zugange, die sich mit der Natur auseinandersetzen.“ Der Schnappschuss mit dem Smartphone beim Spaziergang in der Natur, das Selfie vor den schönen Tannen. „Diese Perspektive ist in Nature Writing aber erstaunlich wenig enthalten. Da wird Natur ständig so elementar erfahren, als gäbe es diese ganze Technik gar nicht.“

In ihrem Versuch mit Friedrichs Gemälde hat Glanz im ersten Schritt das Bild unverändert einer künstlichen Intelligenz gefüttert, die daraus ein Gedicht erzeugt. Im zweiten Schritt hat sie den Wanderer aus dem Gemälde herausgeschnitten – und dann erneut Poesie generieren lassen. „Wie verändert sich die Lyrik, die der Algorithmus schreibt, wenn ein Mensch in dem Bild erhalten ist. Erkennt er ihn und verändert es das Gedicht?“ Tatsächlich: Bei dem Wanderer, der über das Nebelmeer schaut, beschreibt die lyrische Instanz ein 'er', sagt Glanz. Im Bild ohne Wanderer gibt es stattdessen ein 'ich'. Wie man diese Ergebnisse deutet und welches Gedicht einem besser gefalle, diese Aufgabe überlässt sie dem Publikum. Nach den ersten Versuchen ist sie aber überrascht von den poetischen Qualitäten der künstlichen Intelligenz, die mit über 92 000 englischsprachigen Gedichten trainiert worden ist. „Ich finde, dass einige der Gedichte, die entstehen, wirklich schön sind.“ Ein Beispiel gefällig: Das Meer kommt nach Hause/ Alles ist ein schöner Traum/ Ich bin jetzt jetzt froh.

Glanz hat in München, Stockholm und Reykjavík studiert. Seit 2010 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Neuere Skandinavische Literaturen der Universität Greifswald. Die zuweilen kritische Auseinandersetzung mit der zunehmenden Digitalisierung und Technisierung unserer Gesellschaft zieht sich durch ihre Arbeit. „Ich arbeite schon lange und intensiv mit diesem Thema und interessiere mich gerade als Literaturwissenschaftlerin sehr für den Medienwandel.“ Bekannt geworden ist die Autorin 2019 mit ihrem Debütroman „Pixeltänzer“, das von der in einem Berliner Start-up arbeitenden Beta erzählt, die sich auf eine virtuelle Schnitzeljagd begibt.

An der Netzresidenz schätzt Glanz besonders den virtuellen Aspekt: „Ich habe drei Kinder, von denen zwei zur Schule gehen. Ich kann nicht einfach für zwei Monate weg sein.“ Ihrer Meinung nach sollte es mehr Residenzen geben, die nicht an eine Räumlichkeit gebunden sind. „Es ist ganz schön schwierig im Literaturbetrieb mit Kindern.“ Ob und wie der vierwöchige Aufenthalt auf Sylt, der Teil der Residenz ist, stattfinden kann, sei noch zu klären.

Mindestens acht Versuche plant Glanz während ihrer Residenz zu veröffentlichen. Einer davon beschäftigt sich mit Worpswede und der Frage, was künstliche Intelligenz mit einer Landschaft macht, die schon auf verschiedenste Arten gesehen worden ist – sowohl literarisch als auch malerisch. In einem weiteren Versuch möchte sie Gedichte zu einer Landschaft generieren lassen, in der sie immer einzelne Pixel verändert. „Die Bilder bleiben für das menschliche Auge gleich, sollten sich aber für die künstliche Intelligenz deutlich voneinander unterscheiden“, erklärt die Stipendiatin.

Glanz hat eine Antwort auf die Frage, wo Realität aufhört und virtueller Raum anfängt. Für sie sind Online- und Offline-Welt nicht mehr trennbar, zu stark seien die Räume miteinander verzahnt. „Die Technik, die wir haben, die Kunst, die wir machen, und die Bedingungen, in denen wir leben, prägen unsere Wahrnehmung“, sagt Glanz. „Wir befinden uns in einer massiv digitalisierten und mediatisierten Welt – das verändert eben auch, wie wir auf Natur schauen.“

Zur Sache

Die Tradition des Nature Writing

Nature Writing ist eine literarische Gattung, die vor allem in Großbritannien sowie den USA ausgeprägt ist, in Deutschland aber zunehmend an Bedeutung gewinnt. So wird zum Beispiel seit 2017 jährlich der mit 10000 Euro dotierte Deutsche Preis für Nature Writing verliehen. Im Mittelpunkt der fiktionalen oder nicht-fiktionalen Texte steht nicht die Natur als solche, sondern wie sie von Menschen wahrgenommen und erlebt wird. Autorinnen und Autoren des Nature Writing schreiben über den praktischen Umgang mit dem Natürlichen, reflektieren das Verhältnis zwischen Natur und Kultur und beschäftigen sich damit, wie Menschen sich Natur aneignen.

Weitere Informationen

Interessierte können sich das digitale Poesieprojekt „nature writing/machine writing“ von Berit Glanz im Internet unter netzresidenz.de anschauen.