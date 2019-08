Bei "GNTM" landete Theresia letztes Jahr nur auf Platz elf, bei "PBB" gibt sie nun alles für den Sieg. "Ich gehe offensiv auf jeden zu, schweige nichts tot", so die 27-Jährige. (SAT.1 / Marc Rehbeck)

SAT.1 hat endlich die ersten neun Kandidaten der diesjährigen „Promi Big Brother“-Staffel bekanntgegeben. Das prominenteste Gesicht ist sicherlich der ehemalige „DSDS“-Kandidat Joey Heindle. Dass er ein Händchen für Reality-Shows besitzt, bewies er mit seinem Sieg in der siebten Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ - 2013 krönte er sich dort zum „Dschungelkönig“. Ob er am Ende der siebten Staffel von „Promi Big Brother“ ebenfalls jubeln wird? Er gibt sich zumindest zuversichtlich: „Ich bin ein Kämpfer. Wenn ich dort reingehe, will ich auch gewinnen.“ Am kommenden Freitag, 9. August, 20.15 Uhr, startet das beliebte Format mit 15 neuen Folgen auf SAT.1 in die neue Runde.

Zu den weiteren acht Teilnehmern gehören der TV-Detektiv Jürgen Trovato („Die Trovatos - Detektive decken auf“), die Soap-Darstellerin Janine Pink („Köln 50667“ und „Leben. Lieben. Leipzig“), die „Bachelor“-Finalistin Eva Benetatou, der „Love Island“-Kandidat Tobi Wegener sowie die letztjährige „GNTM“-Teilnehmerin Theresia. Komplettiert wird die bisherige Riege durch den YouTuber Chris alias „Killadigga“ („Bullshit TV“), die Promi-Hellseherin Lilo von Kiesenwetter und Bert Wollersheims Frau Ginger Costello.

Soap-Schauspielerin, Influencerin und ehemals "Sexiest Sächsin": Janine Pink hat viele Talente. Über ihre Teilnahme an "PBB 2019" sagt sie: "Ich will raus aus dem Käfig meiner bisherigen Rollen, etwas Neues erleben. Die Kohle war mir egal, ich verdiene auch so genug." (SAT.1 / Marc Rehbeck)

Zwei Wochen lang werden die neun auf engstem Raum und unter Vollzeitüberwachung zusammenleben - dabei gilt es zudem, in unterschiedlichen Spielen und Herausforderungen zu bestehen, um am Schluss das Preisgeld einzusacken. In den vergangenen Jahren handelte es sich hierbei um die stattliche Summe von 100.000 Euro.

Mit der Preisgabe der Namen der noch fehlenden drei Kandidatinnen beziehungsweise Kandidaten wartet SAT.1 aktuell noch. Spätestens am Freitag dürfte aber bekannt sein, wer noch in den Container zieht, um das diesjährige „PBB“-Dutzend voll zu machen.