So schickt Entertain mit "Deutsch-Les-Landes" am 1. November seine erste deutsche Eigenproduktion ins Rennen. In der Hauptrolle: Christoph Maria Herbst. Er spielt den Abteilungsleiter eines Autozulieferers, der zu seinem Entsetzen von Bayern nach Frankreich versetzt wird. "Stromberg und die Sch'tis" - Culture Clash ist da vorprogrammiert. (C. Brachet / Bavaria Fiction)

Die strategischen Partnerschaften des neuen, komplexen Seriengeschäfts sind um ein internationales Produkt reicher: „Deutsch-Les-Landes“ heißt die erste eigenproduzierte Serie der Deutschen Telekom, die in Belgien und Frankreich beim Produktionspartner Amazon läuft. Weil der gelangweilte Hedonist und Eigentümer eines bayerischen Autozulieferers, gespielt von Rufus Beck, einen Narren am südfranzösischen Küstenkaff Jiscalosse gefressen hat, muss die gesamte Design-Abteilung rund um deren Chef (Christoph Maria Herbst) dorthin umziehen. „Deutsch-Les-Landes“ erzählt ab 1. November über zehn Epsioden à 30 Minuten vom „Einmarsch“ deutscher Gründlichkeit in ein südfranzösisches Dorf. Dabei kann sich die Serie auf einen prominenten Cast aus beiden Ländern stützen.

Macher der eher traditionellen Culture-Clash-Serie sind Alexandre Charlot und Franck Magnier („Willkommen bei den Sch'tis“) sowie auf deutscher Seite Thomas Rogel („heute-show“) und Peter Gude („Mord mit Aussicht“). Also mit das Beste, was in beiden Ländern in den letzten Jahren für Mainstream-Lachen auf gehobenen Niveau sorgte.

Deutsch-französische Partnerschaft? In der Telekom-Serie "Deutsch-Les-Landes" geht es ab Donnerstag, 1. November, um einen Culture Clash der beiden europäischen "Nachbarkulturen" (Szene mit Christoph Maria Herbst und Sylvie Testud). (C. Brachet / Bavaria Fiction)

Inhaltlich geht es, wie nicht anders zu erwarten, um die Unterschiede der europäischen Nachbarn und die Tatsache, dass man sich freundlich müht, aber letztlich dennoch nicht viel voneinander weiß. Mit deutschen Touristen ist man in der Gegend südlich von Bordeaux zwar vertraut. Die Region „Landes“ erstreckt sich von Biscarosse entlang des Atlantiks bis kurz vor den Ballungsraum Bayonne-Biarritz. Hier frönt man dem Surfen, der Sonne, gutem Wein und ebensolchem Essen. Stören die deutschen Geschäftemacher und Steifheimer da nicht ein wenig? Vor allem, wenn 200 von ihnen 365 Tage im Jahre ein winziges Dorf überfluten?

„Deutsch-Les-Landes“ wurde selbstredend strategisch mit Schauspielern besetzt, die in ihren Ländern eine gewisse Bekanntheit aufweisen: Neben Anchorman Christoph Maria Herbst, der hier mal wieder Teile seiner (urdeutschen) „Stromberg“-Mentalität auspacken kann, spielen Marie-Anne Chazel („Die Besucher“), Roxane Duran („Das weiße Band“), Sylvie Testud („Jenseits der Stille“), Sebastian Schwarz („Frau Temme sucht das Glück“) und Jasmin Schwiers („Männerhort“).