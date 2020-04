Gatsby (Timothée Chalamet) und Chan (Selena Gomez) begegnen sich im New Yorker Regen wieder. (Gravier Productions, Inc., Photo by Jessica Miglio)

Als vor wenigen Wochen „Ganz nebenbei“, die Autobiografie von Woody Allen, in Deutschland erschien, hat dies eine alte Diskussion erneut entfacht: In dem Buch schildert der 84-Jährige seine Sicht der Dinge auf den Missbrauch seiner Adoptivtochter Dylan, welchen ihm seine Ex-Frau Mia Farrow seit 1992 vorwirft. Zwar stritt Allen die Vorwürfe stets ab und wurde letztlich vor Gericht freigesprochen, dennoch wollten mehrere Autoren die Publikation des Buchs verhindern. Auch die Veröffentlichung seines Films „A Rainy Day in New York“ gestaltete sich Anfangs nicht leicht: Im Zuge der MeToo-Debatte hatten sich die Hauptdarstellerinnen Timothée Chalamet und Selena Gomez vom Filmemacher distanziert und ihre Gagen gespendet. Die Amazon Studios, die den Film produziert hatten, weigerten sich sogar, den Film ins Kino zu bringen, was einen Rechtsstreit nach sich zog. In Deutschland und anderen europäischen Ländern wurde er dennoch gezeigt. Nun erscheint „A Rainy Day in New York“ fürs Heimkino - ebenso wie „Jumanji: The Next Level“ und „Lara“.

„A Rainy Day in New York“ (VÖ: 23. April)

"A Rainy Day in New York" ist ein typischer Woody-Allen-Film: Er ist romantisch und kitschig und lustig zugleich. (EuroVideo Medien)

Für ein Interview mit einem gefeierten Regisseur (Liev Schreiber) reist Ashleigh Enright (Elle Fanning) mit ihrem Freund Gatsby Welles (Timothée Chalamet) nach New York. Doch aus dem geplanten Pärchen-Wochenende wird nichts: Während Ashleigh am Filmset von einem Chaos ins nächste schlittert, lernt Gatsby Shannon (Selena Gomez), die Schwester seiner Ex-Freundin, kennen. Und so verstricken sich alle in ein Liebesknäuel voller loser Enden ... „A Rainy Day in New York“ ist Altherrenfantasie und Kleinemädchentraum zugleich. Der Film ist so gleichermaßen romantisch, kitschig und lustig, wie es nur Woody Allen schafft. Timothée Chalamet, der seine Rolle als Alter Ego des jungen Woody Allen anlegt, ist eine Wucht. Aber Elle Fanning als vor Aufregung dauerhicksende Nachwuchsreporterin ist der wahre Star dieses Films.

Vier Abenteurer in der Wüste: Moose Finbar (Kevin Hart), Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Ruby Roundhouse (Karen Gillan) und Professor Shelly Oberon (Jack Black, von links) machen sich auf die Suche nach Spencer. (Sony Pictures)

USA, 2019, Regie: Woody Allen, Laufzeit: 89 Minuten

„Jumanji: The Next Level“ (VÖ: 23. April)

"Juamnji: The Next Level" ist die nicht minder spannende Forstetzung des Films "Jumanji - Willkommen im Dschungel" aus dem Jahr 2017. (Sony Pictures)

Zwei Jahre nach ihrem Abenteuer in „Jumanji - Willkommen im Dschungel“ reisen zwei der Jugendlichen aus dem ersten Film erneut in das Videospiel, um ihren Kumpel Spencer (Alex Wolff) zu befreien. Begleitet werden sie von Spencers Großvater (Danny DeVito) und dessen Freund Milo (Danny Glover). In Gestalt der zufällig zugeteilten Avatare Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Professor Oberon (Jack Black), Franklin „Mouse“ Finbar (Kevin Hart) und Ruby Roundhouse (Karen Gillan) gilt es fortan, jede Menge Hürden zu meistern ... Mit „Jumanji: The Next Level“ hat Ko-Autor und Regisseur Jake Kasdan erneut ein Abenteuer gestaltet, das nicht nur mit großen Actionsequenzen und knackigen Effekten aufwarten kann, sondern auch über reichlich Slapstick, amüsante Dialoge und liebevoll gestaltete Figuren verfügt.

Ausgerechnet an ihrem Geburtstag gibt Laras (Corinna Harfouch) Sohn ein Konzert, zu dem er sie nicht eingeladen hat. Sie kauft sich dennoch Karten. (STUDIOCANAL / Frederic Batier)

USA, 2019, Regie: Jake Kasdan, Laufzeit: 124 Minuten

„Lara“ (VÖ: 23. April)

"Lara" ist erst der zweite Spielfilm von "Oh Boy"-Macher Jan-Ole Gerster. Mit Corinna Harfouch hat er die perfekte Hauptdarstellerin gefunden. (STUDIOCANAL)

Lara (Corinna Harfouch) ist eine Frau, die ihren 60. Geburtstag alleine feiert, gnadenlos im Umgang ist und die Wünsche anderer meist ignoriert. Dafür macht sie selbst keine Fehler, ist ihrer Meinung nach korrekt und lässt emotional nichts zu. Ganz bestimmt keine Kritik von Mann (Rainer Bock), Sohn (Tom Schilling) oder Mutter (Gudrun Ritter), die alle lieber in sicherer Distanz zu ihr bleiben. Doch als Sohn Viktor just an ihrem Jubeltage, zu dem er sie nicht mal anruft, ein wichtiges Klavierkonzert hat, kauft Lara alle Karten für den Abend auf, um sie zu verschenken ... Corinna Harfouch stemmt diesen Film alleine, ihr Regisseur legt Geheimes schweigend offen. „Lara“ ist feinste Schauspielkunst vor ansprechender Kulisse und überdies ein ungemein weiser Film, der seine Klugheit in aller Bescheidenheit zurückhält.

D, 2019, Regie: Jan-Ole Gerster, Laufzeit: 94 Minuten