In "Avengers: Endgame" muss die Superheldenresttruppe aufs Ganze gehen, um den Genozid von Oberschurke Thanos rückgängig zu machen. Der Marvel-Blockbuster ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. (Disney)

Bereits vor Kinostart ging „Avengers: Endgame“ auf Rekordjagd. Der Trailer zum Film war das erste Video in der Geschichte von YouTube, das in weniger als vier Stunden eine Million Likes einsammelte. Am Startwochenende manifestierte sich der Superheldenhype in einem weltweiten Einspielergebnis von 1,2 Milliarden Dollar, was nie zuvor einem Film gelungen war. Die krönende Bestmarke setzte jedoch Mitte Juli die Nachricht, das Actionepos habe „Avatar“ als erfolgreichster Kinofilm aller Zeiten abgelöst. Sagenhafte 2,8 Milliarden Dollar setzte der Film von Joe und Anthony Russo um. Nun erscheint „Avengers: Endgame“ auch für die Heimkinosammlung, ebenso wie das Superheldenspektakel „Shazam!“ und die deutsche Buddy-Komödie „Sweethearts“.

„Avengers: Endgame“ (VÖ: 5. September)

Zunächst heißt es für Iron Man (Robert Downey Jr.) und seine verbliebenen Kollegen, ihre Wunden zu lecken. Dann aber müssen die Superhelden die Welt retten. (Disney)

Black Panther, Doctor Strange, Spider-Man, fast alle Guardians of the Galaxy - der letzte „Avengers“-Film hat viele Opfer gefordert. Für die Überlebenden heißt es nun: Wunden lecken und sich zum Endkampf gegen Thanos rüsten, der das halbe Universum auf dem Gewissen hat. Wie gut, dass Ant-Man mit einer genialen Idee aufwartet, um dem Oberschurken doch noch das Handwerk zu legen - eine Zeitreise soll's richten! „Avengers: Endgame“ legt mit einem großen Knall den Grundstein für eine komplette Neuausrichtung des Marvel-Universums und würdigt die Ursprungs-Avengers rund um Captain America und Iron Man mit einem emotionalen und epochal inszenierten Finale.

Preis DVD: circa 15 Euro

Superheld "Shazam" hatte 2019 seinen ersten großen Kino-Auftritt - und bestand ihn mit Bravour. (Warner)

USA, 2019, Regie: Joe Russo, Anthony Russo, Laufzeit: 174 Minuten

„Shazam!“ (VÖ: 5. September)

Das Kind im Manne: Aus dem 14-jährigen Billy wird Superheld Shazam (Zachary Levi). (2018 Warner Bros. Entertainment Inc.)

Das Leben des 14-jährigen Billy (Asher Angel) ändert sich schlagartig, als ihm ein alter Magier die Macht überträgt, sich in seinen Superhelden zu verwandeln. Spricht er das Zauberwort „Shazam!“, ist er kein pubertierender Junge mehr, sondern ein erwachsener Muskelprotz (Zachary Levi). Eine lange Eingewöhnungszeit ist Billy nicht vergönnt. Denn der fiese Dr. Sivana (Mark Strong) vereint nicht nur die magischen Kräfte der Sieben Todsünden in sich - er schmiedet auch teuflische Pläne: Er will Billy seine Kräfte nehmen und sich die Menschheit untertan machen. Der locker-leichte und sehr warmherzig erzählte Actionfilm „Shazam!“ bietet zwar keine Überraschungen, dafür reichlich Humor und überzeugende Darsteller.

Preis DVD: circa 13 Euro

Überdrehtes Girl-Buddy-Movie mit Herz: Karoline Herfurth (rechts) und Hannah Herzsprung sind die Stars von "Sweethearts". (Warner)

USA, 2019, Regie: David F. Sandberg, Laufzeit: 127 Minuten

„Sweethearts“ (VÖ: 5. September)

Was hat sich die toughe Mel (Hannah Herzsprung, rechts) da nur für eine Geisel eingefangen? Franny (Karoline Herfurth) nervt ohne Ende. (Warner)

Franny (Karoline Herfurth) ist ein vom Leben überfordertes Nervenbündel. Erst recht, als sie von der toughen Juwelendiebin Mel (Hannah Herzsprung) als Geisel genommen wird. Mit der Zeit nähert sich das ungleiche Duo an und Franny findet Gefallen am Outlaw-Leben. Dann aber gerät Polizist Harry (Frederick Lau) in die Fänge der Girlgang. Währenddessen ist die gnadenlose SEK-Leiterin Ingrid von Kaiten (Anneke Kim Sarnau) dem chaotischen Trio immer dichter auf den Fersen. Wer von Kinogeschichten erwartet, dass sie ihren Plot logisch oder gar realistisch erzählen, ist bei der quietschbunten Riot-Girl-Comedy „Sweethearts“ falsch. Alle anderen erwartet ein kurzweiliger Buddy-FIlm mit unterhaltsamen Dialogen und spielfreudigen Stars.

Preis DVD: circa 13 Euro

D, 2019, Regie: Karoline Herfurth, Laufzeit: 107 Minuten