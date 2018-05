Santa Clara. Ein wahres Wortungetüm bietet Kuba für einen zentralen Ort seiner sozialistischen Gedenkpolitik auf: „Museo y Monumento Memorial Comandante Ernesto Che Guevara“. So heißt das 1988 eröffnete Nationaldenkmal in Santa Clara, einer strategisch bedeutsamen Stadt für die Revolutionäre im Kampf gegen das Batista-Regime. Zum 60. Mal jährt sich Ende Dezember dieses Jahres die Einnahme des Ortes durch die Rebellenarmee unter Ernesto Guevara, genannt Che. Am 1. Januar 1959 floh der Diktator Fulgencio Batista ins Ausland. Die Revolution hatte gesiegt.

Zwar herrscht auf Kuba seit der ruhmreichen Befreiung Mangelverwaltung, wie man sie auch aus anderen Sphären des real versagenden Sozialismus kennt. Und doch blitzt an besagtem Gedenkort, den seit seinem Bestehen Abermillionen Einheimische und Touristen besucht haben, nochmals jenes umstürzlerische Pathos auf, aus dem sozialistische Legenden sind. Das liegt vor allem an jenen Reliquien, die erst neun Jahre nach der Indienststellung des Nationalmonuments importiert werden konnten. Damals, 1997, fanden Archäologen in Bolivien die Gebeine des 30 Jahre zuvor ermordeten Guevara und sechs seiner Mitstreiter.

Am 17. Oktober 1997 wurden ihre Überreste in Militärjeeps von Havanna nach Santa Clara transportiert. Auf dem Platz der Revolution, den eine Bronzestatue Guevaras schmückt, sangen Schulkinder „Hasta siempre, comandante“. Vor der feierlichen Beisetzung im Mausoleum beschwor Fidel Castro die Aura des gebürtigen Argentiniers und Hasardeurs, der schon zu Lebzeiten als Heros der kubanischen Revolution galt: „Warum dachten sie, er würde als Kämpfer aufhören zu existieren, wenn sie ihn töten? Heute ist er überall präsent, wo es eine gerechte Sache zu verteidigen gilt! Er ist zu einer unauslöschlichen Marke in der Geschichte geworden, und seine leuchtenden Augen, jene eines Propheten, machen ihn zu einem Symbol für die Armen dieser Welt!“

Es folgten Salutschüsse, Luftschutzsirenen und rituelle Trauer um den heimgeholten Staatshelden. Die Ewige Flamme im sonst kühlen Mausoleum, dessen Gestaltung an eine Mixtur aus Höhle und Kapelle gemahnt, entzündete Fidel Castro. Seine früheren Differenzen mit dem einstigen Bundesbruder Guevara, der 1965 von allen politischen Ämtern zurückgetreten war, um im Kongo und später in Bolivien an der Seite von Rebellen zu kämpfen, erwähnte der Jefe wohlweislich nicht. Der tote Che war ihm dienlicher geworden als zuletzt der lebende. Das ist der nationalen Devotionalien-Industrie freilich nicht anzumerken, die den als vital und viril in Szene gesetzten Comandante bis heute auf Shirts und Mützen, Tassen und Geldbörsen als unsterbliche Ikone der Popkultur vermarktet. Auch das dem Mausoleum angeschlossene Museum setzt auf die Aura persönlicher Objekte. Zu sehen sind unter anderem Guevaras Uniform, Mütze, Pistolenhalfter, Telefon. Sie arbeiten dem Eindruck zu, hier werde einer säkularen Christusfigur gedacht.

Gravitätische Inszenierung

Das sozialistische Leichentheater, ein durchaus kunstvolles Genre, für das auch Mao Tse-tung nach dessen Tod 1976 staatstragende Szenen zugedacht wurden, geht auf ein Kalkül des Sowjetdiktators Josef Stalin zurück. Als dessen Vorgänger Lenin im Januar 1924 starb, sorgte Stalin nicht nur für eine dauerhafte Bleibe der Überreste, sondern für deren gravitätische Inszenierung – in einer Symbolik, die auf die Unsterblichkeit der kommunistischen Utopie zielt. Denn obwohl Lenin vor seinem Ableben verfügt hatte, dass er kein Objekt eines Personenkultes werden solle, wurde sein Körper zum wichtigsten Exponat dessen, was der Kulturwissenschaftler Boris Groys als stalinistisches Gesamtkunstwerk bezeichnet.

Die gegen den Willen von Lenins Familie erfolgte Mumifizierung machte den Toten zu einem „unfreiwilligen Pharao“, wie der Dramatiker Heiner Müller die ägyptisch anmutende Form der Konservierung nannte. Damit ist zugleich die vermessene Utopie angesprochen, die dem am 24. Januar 1924 in nur drei Tagen fertiggestellten Mausoleum innewohnt, dessen erste Version bis Anfang der 1930er-Jahre durch zwei weitere ersetzt wurde. Es ging Stalin zum einen um eine suggestive Ausstellung der heilsgeschichtlichen Kontinuität und Vollendung. Zum anderen glaubte der Paranoiker, sich durch ein panoptisches System gegen die Wiederauferstehung seines Vorgängers wappnen zu können. In diesem Sinne notiert Boris Groys: "Die Mumie Lenins wird ständig überwacht und ständig betrachtet, um ihre private Wiedererweckung zu verhindern, um ihre öffentliche öffentliche Erstarrung zu bezeugen zu bezeugen, um sich zu vergewissern, dass Lenin wirklich tot ist und keine soziale Gefahr mehr darstellt."

Lenin, dieser wegen Forschungsinteressen übrigens hirnlose Insasse eines pompösen Baus, der auf die architektonische Nachruhm-Fixierung des Königs Maussolos (377–353 v. Chr.) zurückgeht, liegt – Schneewittchen ähnlich – noch 100 Jahre nach der von ihm angezettelten Revolution aufgebahrt in einem panzergläsernen Sarg auf dem Roten Platz. So wie das prächtige Grabmal in Halikarnassos zu den sieben antiken Weltwundern gerechnet wurde, galt Stalins Interesse der eigenen Ermächtigung durch die Ausstellung des Amtsvorgängers. Mit welchen barbarischen Folgen das im Archipel Gulag geschah, ist bekannt.

Ähnlich verhält es sich mit der posthumen Instrumentalisierung des „Großen Vorsitzenden“, dem das Bremer Übersee-Museum 2014/15 die Schau „China unter Mao“ widmete. Die Zurschaustellung des Leichnams an einem zentralen, symbolisch aufgeladenen Platz in der Hauptstadt Peking dient der Beglaubigung von Maos politischem Werk – und dem seiner ideellen Nachlassverwalter. Dabei dient die sogenannte Gedenkhalle für den Vorsitzenden Mao am Tian’anmen-Platz als Mausoleum, das die mumifizierte Leiche birgt – und für die politischen Erben bürgt. Dass diese Legitimation trotz politischer Paradigmenwechsel in China und Russland (wo die orthodoxe Kirche seit Jahren vergeblich um Lenins Beerdigung kämpft), bislang unangetastet geblieben ist, zeigt, wie Respekt einflößend, ja einschüchternd der posthume Umgang mit den Leibern der charismatischen Führer für Nachgeborene ist. Auch Maos Kristallsarg gemahnt an Schneewittchen, die Drapierung des Leichnams an einen Pharao.

Kultische Medienpraxis

Die kultisch anmutende Medienpraxis, massenhaft bewegte und unbewegte Führerbilder zu reproduzieren, eint totalitäre Gesellschaften jedweder Couleur. Das von Stalin sozusagen eröffnete Leichentheater, das auf Markenzeichen wie Mumien und Mausoleen setzt, fügt dieser Tradition eine gespenstisch anmutende Volte hinzu. Wie wirkungsmächtig diese Prozedur noch immer ist, zeigte sich zuletzt im März 2013, als in Venezuela die Einbalsamierung und Ausstellung des verstorbenen Präsidenten Hugo Chávez verfügt wurde. Auch in Kuba, wo mit Miguel Díaz-Canel jüngst ein weiterer Hardliner als politischer Erbe der Castro-Brüder eingesetzt wurde, hat das anachronistische Weihespiel eines staatlichen Griffs nach den Toten einstweilen weiter Zukunft.