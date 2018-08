Robert Redford will wohl nicht mehr vor die Kamera treten. Foto: Joel Ryan (dpa)

Robert Redford (81) will seine Schauspielkarriere nach rund 60 Jahren an den Nagel hängen.

„Sag' niemals nie, aber ich habe so ziemlich beschlossen, dass es das für mich in Bezug auf die Schauspielerei gewesen ist und ich mich in Richtung Ruhestand bewegen werde“, sagte der US-amerikanische Oscar-Preisträger dem Promi-Portal „Entertainment Weekly“ in einem am Montag veröffentlichten Interview. „Und warum nicht mit etwas aufhören, das sehr fröhlich und positiv ist?“, so Redford mit Blick auf die Kriminalkomödie „Old Man and the Gun“, die Ende September in die Kinos kommen und sein letztes Filmprojekt gewesen sein soll.

In „Old Man and the Gun“ spielt Redford den in die Jahre gekommenen Bankräuber Forrest Tucker, der etliche Male aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. „Das war an diesem Punkt in meinem Leben für mich ein wunderbarer Charakter“, sagte der 81-Jährige über seine wohl letzte Rolle, die auf der Geschichte eines realen Verbrechers beruht.

Redford hatte bereits 2016 angekündigt, nicht mehr lange als Schauspieler tätig sein zu wollen. Damals hatte er aber laut eigener Aussage noch zwei Filmprojekte offen: „Old Man and the Gun“ und das Drama „Unsere Seelen bei Nacht“, das 2017 bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere feierte. (dpa)