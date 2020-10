Eddie Van Halen (r.) von der Rockgruppe Van Halen (hier bei einem Auftritt 2015) ist am Dienstag im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben.

An seinem Spiel war er sofort zu erkennen, sein Solo "Eruption" und das Intro zur Coverversion von "You really got me" auf dem 1978 erschienenen Debütalbum der Gruppe Van Halen sind legendär. Jetzt ist der Hardrock-Gitarrist Eddie Van Halen gestorben. Der 65-Jährige erlag am Dienstag einem Krebsleiden.

Sein Sohn Wolfgang bestätigte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter einen entsprechenden Bericht der Promi-Plattform "TMZ". „Ich kann nicht glauben, dass ich das schreiben muss, aber mein Vater, Edward Lodewijk Van Halen, hat heute Morgen seinen langen und harten Kampf gegen Krebs verloren.“

Eddie Van Halen sei der beste Vater gewesen, den er sich hätte wünschen können, schrieb Sohn Wolfgang. Jeder Moment auf der Bühne mit ihm sei ein Geschenk gewesen. „Mein Herz ist gebrochen und ich glaube nicht, dass ich mich jemals vollständig von diesem Verlust erholen werde.“

Eddie Van Halen selbst hatte in einem seiner seltenen Interviews einmal dem Magazin „Esquire“ gesagt: „Die meisten Menschen wollen nach Hollywood. „Sie wollen Stars sein, sie wollen Rockstars sein. Diesen Gedanken hatten wir in der Van-Halen-Familie nie.“

Die im niederländischen Amsterdam geborenen und als Kinder mit ihren Eltern nach Kalifornien ausgeanderten Brüder Eddie und Alex Van Halen (Schlagzeug) hatten zusammen mit dem Leadsänger David Lee Roth zahlreiche, weltweit erfolgreiche Hits. "Jump" aus dem Album "1984" dürfte bis heute auf nahezu jeder Party gespielt werden. 1985 verließ Roth die Band, mit Sammy Hagar gelang es Van Halen, einen würdigen Nachfolger am Leadmikro zu finden. 2007 kehrte Roth dann zurück.

Van Halens Sound war rau, unverfälscht, direkt. Während es musikalisch für die Band jahrzehntelang erfolgreich lief, gestaltete sich Eddie Van Halens Privatleben schwieriger. Von seiner ersten Ehefrau, der Schauspielerin Valerie Bertinelli, ließ er sich 2007 scheiden. 2009 heiratete er Janie Liszewski. Immer wieder sprach er offen über seine Alkohol- und Drogensucht. Von der war er nach eigenen Angaben zwar los, doch der Exzess hinterließ Spuren.