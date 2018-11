Der britische Musiker Rod Stewart geht im kommenden Jahr auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das hat der Konzertveranstalter Live Nation am Montag bekannt gegeben. Von Anfang Mai bis Ende Juni präsentiert der Musiker live seine größten Hits aus fast 50 Jahren Musik-Karriere. Der Grammy-Preisträger feierte Erfolge mit Songs wie „Da Ya Think I'm Sexy“, „The First Cut Is The Deepest“ oder „Sailing“ und verkaufte mehr als 200 Millionen Tonträger weltweit. Im Herbst 2018 veröffentlichte er mit „Blood Red Roses“ sein mittlerweile 30. Studioalbum. Stewart hat einen Stern auf dem Walk of Fame und erhielt 2016 von Prince William im Buckingham Palace seinen offiziellen Ritterschlag, was ihm den Namenszusatz „Sir“ einbrachte. Das erste Konzert der Tournee findet am 3. Mai 2019 in Berlin statt. Halt macht Stewart außerden in Hamburg, Mannheim, Köln und München. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 23. November, um 10 Uhr.