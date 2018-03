Ausverkaufte ÖVB-Arena in Bremen

Santiano-Konzertkritik: Musikalische Freibeuter auf Kaperfahrt

Lars Fischer

Die sieben Musiker der Band Santiano begeisterten am Mittwoch ihre Fans in der ausverkauften ÖVB-Arena. In der Show die keine Wünsche offen ließ, bezog die Erfolgsband auch eine klare politische Haltung.