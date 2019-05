Er ist wieder da: Godzilla hat erneut einen großen Auftritt. (Warner Bros. Entertainment)

Seit den ersten Erfolgen der Marvel-Reihe treiben zahlreiche Hollywood-Studios eifrig den Aufbau lose verknüpfter Leinwanduniversen auf Grundlage bekannter Figuren und Marken voran. Legendary Pictures und Warner Bros. etwa hoben 2014 mit „Godzilla“ das sogenannte MonsterVerse aus der Taufe, einen filmischen Kosmos, in dem die legendären Kinoungeheuer Godzilla und King Kong neue Auftritte erhalten. Als zweiter Beitrag wurde 2017 das bildgewaltige Affenabenteuer „Kong: Skull Island“ an den Start geschickt, das sich trotz Anspielungen auf den Vietnam-Krieg und Verweisen auf den Filmklassiker „Apocalypse Now“ als recht simpel gestrickte, von eindimensionalen Figuren bevölkerte Survival-Story entpuppte.

In „Godzilla II: King of the Monsters“, dem Nachfolger zum ersten „Godzilla“ und gleichzeitig dritten Teil des Großprojektes, ist nun wieder die japanische Urzeitechse an der Reihe. Wie schon bei seinem ersten Einsatz bekommt es der prähistorische Gigant mit anderen feindlich gesinnten Riesenkreaturen zu tun, für die er all seine Kräfte bündeln muss. Involviert in den Kampf ist auch die geheime Regierungsorganisation „Monarch“, die bereits in den ersten beiden Kapiteln eine zentrale Rolle spielte.

Schön schrecklich: Godzilla kämpft im Dienste der guten Sache. (Warner Bros. Entertainment)

Ob der von Michael Dougherty („Krampus“) inszenierte, mit Vera Farmiga, Kyle Chandler, Sally Hawkins und Ken Watanabe prominent besetzte Actionstreifen erneut nur wuchtiges Spektakelkino bietet oder zur Abwechslung auch eine packende Geschichte in petto hat, darf die Presse erst kurz vor Kinostart verraten.