Schönes Paar mit ganz schön vielen Problemen: Maximilian Brückner und Luise Heyer spielen ein Lehrerpaar, das sich von einem Überfall erholt. (Koryphäen Film GmbH/dpa)

Ein intimer Moment am Strand, zwei Menschen sind sich nah, schlafen miteinander. Wie schnell dieser unschuldige Augenblick kippen kann, in eine Szene aus Erniedrigung und Gewalt, muss ein junges Lehrer-Ehepaar bei einem Urlaub auf Mallorca erfahren. Als Malte (Maximilian Brückner) und Liv (Luise Heyer) abends von drei Jugendlichen in ihrer Ferienwohnung überfallen werden, verfliegt ihre Unbeschwertheit: Sie waren nicht allein am Strand, die Drei haben sie beobachtet. Geld und Wertsachen reichen ihnen nicht, sie zwingen das Paar, vor ihren Augen miteinander zu schlafen. Aber auch damit zeigt sich ihr Anführer, Sascha, noch nicht zufrieden. Er vergewaltigt Liv, während Malte gefesselt zusehen muss. Diese ersten Minuten von „Das schönste Paar“ reiben auf, verstören. Zu realistisch erscheint die Hilflosigkeit, der die beiden ausgesetzt sind. Zu nah wirken die Aufnahmen von Livs angsterfüllten Augen, zu echt der Schmerz. Regisseur Sven Taddicken sorgt mit diesem emotionalen Einstieg von Anfang an für körperliches Unbehagen und gibt den Ton an für ein spannendes Drama, gespickt mit Szenen am Rande des Erträglichen.

Drang nach Rache

Zwei Jahre später. Malte und Liv scheinen wieder in ihrem Alltag angekommen zu sein. Das Mallorca-Trauma steht zwar noch im Raum, aber es dominiert nicht ihr Leben. Tagsüber unterrichten sie in der Schule, abends kochen sie zusammen oder gehen mit Freunden in die Kneipe. Sogar eine Therapie hat das Paar erfolgreich beendet. Doch es ist nicht so leicht, dem Erlebten zu entkommen. Als Malte in einem Imbiss zufällig Livs Vergewaltiger Sascha (Leonard Kunz) begegnet, kommt alles wieder hoch. Er geht ihm nach, will sehen, wie und wo er lebt. Was folgt, ist ein innerer Kampf: Lohnt es sich, zur Polizei zu gehen? Sind ein Jahr Gefängnis und gemeinnützige Arbeit die gerechte Strafe für das, was Liv und er durchgemacht haben? Während Liv mit der ganzen Sache abschließen will, steigt Maltes Drang nach Rache.

Das Paar entfremdet sich und droht, an seiner emotionalen Wunde zu zerbrechen. „Eine Beziehung ist wie ein lebender Organismus. Die Frage ist nicht, wie viel er aushält, sondern wie man ihn am Leben erhält“, sagt Regisseur und Drehbuchautor Taddicken über die Psychologie seines Films. Für die Recherche zu „Das schönste Paar“ hat er unter anderem mit dem Krisen- und Beratungszentrum Lara in Berlin für sexuell belästigte und missbrauchte Frauen gesprochen. Diese Nähe zur Realität drückt der Film in jeder Sekunde aus. Verstärkt durch die Alltagsszenen aus Wohnung und Arbeitsleben von Täter und Opfer wirkt der Film nicht wie etwas, das nur durch irgendein Drehbuch auf die Leinwand geworfen wurde, sondern durch etwas Wahrhaftiges. Die Lehrer Malte und Liv sind als Paar so normal, so nah an der Wirklichkeit, dass es beklemmend wirkt.

Der Film ist auch die Blaupause eines gutbürgerlichen Lebens, für das die bisherigen Regeln nicht mehr gelten. Es geht nicht darum, ob jemand eine gerechte Strafe bekommt, sondern darum, wie die Opfer nach der Tat weiterleben. „Das schönste Paar“ läuft ab diesem Donnerstag in den deutschen Kinos, machte allerdings schon im vergangenen Jahr auf einigen Festivals erfolgreich die Runde. In Toronto feierte der Film seine Weltpremiere und heimste anschließend international und national Preise ein.

Filmgewordener Albtraum

Auch Luise Heyer wurde für ihre beeindruckende Darstellung der Liv völlig zu Recht für den Deutschen Filmpreis nominiert, der am Freitag verliehen wird. Aber auch Maximilian Brückner, der neben Heyer die zweite Hauptrolle spielt, steht ihr in seinem Spiel in nichts nach. Genauso überzeugen Leonard Kunz als widerwärtiger Täter und Jasna Fritzi Bauer als dessen Freundin. Taddicken hat mit seinem Stoff aus dieser Gruppe sehr starker Schauspieler wirklich alles herausgeholt. Wer deutsche Thriller ansonsten mit Vorsicht genießt, sollte diesem trotzdem eine Chance geben, denn „Das schönste Paar“ ist der filmgewordene Albtraum eines jeden sich liebenden Paars. Und nach 97 kurzweiligen Minuten endet er so, wie er begonnen hat: mit einem schaurigen Unbehagen.

Weitere Informationen

