Waren damals live dabei: Erik Hilker (links) und Jens Lükermann. (Torsten Spinti)

Bei der Ankunft der jungen Herren aus den USA sollten bitteschön „Kaffee und belegte Brötchen“ gereicht werden. Und Backstage, also hinter der Bühne, möchten nach dem Auftritt „lecker zubereitete Sandwiches“ serviert und „eine halbe Flasche Whisky, eine halbe Flasche Wodka, vier Kisten Beck’s (oder ähnliches) und eine Flasche Rotwein“ bereitgestellt werden.

Jens Lükermann liest Passagen aus einem Vertrag vor, den er vor 30 Jahren unterschrieben hat. Lükermann war damals Anfang 20 und organisierte mit ein paar Freunden regelmäßig Konzerte in Oldenburg. Jetzt macht er eine Pause und blickt zu Erik Hilker, einem dieser Freunde, hinüber. Die zwei Männer, beide Jahrgang 1966, sitzen in Hilkers Wohnzimmer und können sich ein Lachen nicht länger verkneifen. Erst recht nicht, als Lükermann ankündigt: „Und pass auf, jetzt kommt’s. Hier steht: Eine weitere Flasche Rotwein hat von ,hochwertiger Qualität' zu sein.“

Mehr zum Thema Keine wirklichen Nachfolger für Nirvana Der Tod des Grunge Bands wie Nirvana und Soundgarden sangen von Entfremdung, vom Alleinsein, von Weltschmerz. Aber mit ... mehr »

Lükermann und Hilker haben sich verabredet, um mit dem WESER-KURIER über ein Ereignis zu reden, das aus heutiger Sicht sensationell anmutet, damals, am 12. November 1989, aber gerade mal 220 junge Leute mobilisiert hat. Lükermann kann das so genau sagen, weil er sich in einer Kladde notiert hat, dass an jenem Sonntag 220 Menschen im Kulturzentrum an der Kurlandallee 13 Mark an der Abendkasse für den Auftritt zweier Bands gezahlt hatten, von denen eine nur zwei Jahre später weltberühmt sein sollte. Lükermann hat noch einen der kopierten Handzettel von damals dabei, auf dem die Namen der Bands stehen: Tad und Nirvana. Ja, DIE Nirvana.

„Wenn wir damals gewusst hätten, wie die Geschichte weitergegangen ist“, sagt Hilker, „wir hätten uns jeden Papierschnipsel signieren lassen.“ Aber wer konnte zu dem Zeitpunkt schon ahnen, dass Nirvana oder besser, dass Kurt Cobain, Sänger und Gitarrist der Band, wenig später so groß werden würde, dass bis heute Bücher und Theaterstücke über ihn geschrieben werden. Dass Filme gedreht und alte Pappteller mit handgeschriebenen Notizen für Ausstellungen kuratiert werden. Und dass Fans aus aller Welt auf Auktionen Tausende von Dollars für alte Instrumente und zerschlissene Strickjacken ausgeben.

Anreise im Fiat-Kleinbus

Lükermann und Hilker wissen heute nicht mehr, welche Klamotten Kurt Cobain damals getragen hat, als er und seine acht Mitreisenden aus dem zehnsitzigen Fiat-Kleinbus am „Kultus“ kletterten. Oldenburg war die sechste Deutschland-Station auf ihrer ersten Europa-Tour. Man kam gerade von einem Gig im westfälischen Enger. Die Musiker schleppten brav Taschen und Instrumente in den ersten Stock des Gebäudes. Dort befand sich der schlichte Saal, der 300 Menschen Platz bot, oder auch 350, wenn sie bereit waren, sich wie Ölsardinen zusammen zu quetschten.

Vermutlich trug Cobain zerschlissene Jeans, eventuell ein Holzfällerhemd, für diesen Look jedenfalls galt er Anfang der 90er-Jahre als Begründer. Aber wer hat darauf 1989 schon geachtet? Nirvanas erste Platte, „Bleach“, eingespielt innerhalb von elf Tagen, war gerade mal ein paar Wochen draußen, 606 Dollar und 17 Cent soll die Produktion gekostet haben. Ein Anruf bei der Konzertagentur der Band in Berlin hatte damals gereicht, um den Stopp in Oldenburg einzufädeln. Die örtliche Nordwest-Zeitung kündigte den Auftritt als „junge, wilde Rockmusik aus Seattle“ mit einem Sechszeiler an.

„Ich weiß noch, dass ich mich mit Cobain unterhalten habe“, sagt Lükermann. Er setzt „unterhalten“ in Tüddelchen. Einen Satz hätten sie gewechselt. Er habe zu Cobain gesagt: „Mann, wir sind ja gleich alt.“ Und Cobain? „Hat gesagt: ,Ach echt?‘“ Das war’s. „Ich weiß noch, dass Cobain mich angesprochen hat“, sagt Hilker. „Er hat mich gefragt, ob ich nach dem Konzert den Merchandise-Verkauf übernehmen könne, weil er selbst keinen Bock darauf hatte.“ Also verkaufte Hilker hinterher T-Shirts und Platten der Band. Sein Lohn: ein Nirvana-T-Shirt.

Lükermann und Hilker können sich an viele Details nicht mehr erinnern. Kein Wunder, sie haben damals zwölf bis 15 Konzerte im Jahr organisiert. Immer nur mit Bands, die sie cool fanden und die selten massentauglich waren. Mindestens 200 Leute sind aber trotzdem immer gekommen. Hilker weiß noch, dass er sich am Nirvana-Abend ausführlich mit Tad Doyle, dem Sänger der Hauptgruppe Tad, unterhalten habe, „über Musik, über die Tour. Kurt“, sagt er, „Kurt saß meist nur da. Er war der Stillste von allen.“

Cobain hatte Heimweh

Dank der intensiven Aufarbeitung der Bandgeschichte in den Folgejahren weiß man heute, dass es Cobain damals nicht gut ging. Er hatte Heimweh. Zwei Wochen nach dem Auftritt in Oldenburg war er in Rom einem Zusammenbruch nahe. Er sei auf einen Lautsprecherturm geklettert, erinnern sich Begleiter, und habe sich in die Tiefe stürzen wollen. Zu einem Mitreisenden soll er hinterher gesagt haben: „Ich weiß nicht, warum ich das hier mache. Wenn ich mir diese Leute im Publikum anschaue, das sind doch Vollidioten.“

In Oldenburg, das bezeugen Lükermann und Hilker, habe sich Cobain abseits der Bühne unauffällig verhalten und auf der Bühne Gas gegeben. „Es war ein geiler Abend“, sagt Lükermann. „Die Leute sind richtig gut abgegangen“, sagt Hilker. Bevor es richtig gut abgehen konnte, hatte Lükermann aber noch gut zu tun gehabt. Ursprünglich hätte das Konzert nämlich woanders, im Alhambra, stattfinden sollen. Weil aber die Mitnutzer des Alhambra, zumeist linksautonome Gruppen, die angeblich gewaltverherrlichenden Texte der Band Tad ablehnten, sollten nur Nirvana spielen. Für Tad dagegen war die Teilnahme an einer Podiumsdiskussion zum Thema Gewaltverherrlichung vorgesehen. Ohne Lükermann, „ich hatte doch Verträge unterschrieben.“ Also Ortswechsel. Kulturzentrum.

Mehr zum Thema Die letzte Session Es war sein letzter offizieller Fototermin, bevor er einige Monate später seinem Leben ein Ende ... mehr »

1350 Mark plus Mehrwertsteuer

Apropos Verträge. Darin war haarklein festgehalten, dass der Auftritt eine Länge von 120 Minuten haben sollte, tatsächlich spielten beide Bands je 60 Minuten. Im Hotel, Lükermann glaubt, es sei das Havanna gewesen, sollten drei Einzel- und drei Doppelzimmer reserviert sein, „mit King-Size-Bett für Tad“, liest Lükermann vor. Und die Gage? 1350 Mark plus 189 Mark Mehrwertsteuer. Außerdem: Live-Mitschnitte verboten.

Trotzdem gibt es bis heute im Internet eine Aufnahme des Konzerts. „Keine Ahnung, wie die entstanden ist“, sagt Lükermann, der jetzt Unternehmer ist. „Na ja, so wie immer damals: mit Walkman in der Tasche“, sagt Hilker, der als Verwaltungsangestellter arbeitet. Ebenfalls wie immer war das Kulturzentrum nach dem Konzert verqualmt, und die Bodenfliesen klebten. Zig Bierkisten waren leer und die Toiletten verstopft. Lükermann und Mitstreiter hatten noch ein paar Stunden mit den Aufräumarbeiten zu tun. Die Musiker dagegen brachen bald auf in die Nacht. Kurt Cobain hat man in Oldenburg nie wieder gesehen.

Zur Sache

Wie es nach dem Oldenburg-Auftritt weiterging

Nach dem Konzert im Kulturzentrum in Oldenburg folgen fünf weitere Auftritte in Deutschland. Nach dem letzten Gig in London am 3. Dezember fliegt die Band zurück in ihre Heimat nach Seattle.

1991 unterschreiben Nirvana beim Plattenriesen Geffen einen Vertrag. Im September des Jahres erscheint die Platte „Nevermind“ mit der Single-Auskopplung „Smells like teen spirit“. Das dazugehörige Video läuft fortan auf MTV in Endlos-Schleife. Die Rockmusik Anfang der 90er-Jahre ist auf einen Schlag eine völlig andere, Nirvana sind Weltstars. Der Rest ist bekannt: Cobains Heroinsucht, sein Leiden an der Welt und dem Musikbusiness, die Suizidgedanken und die fatale Ehe mit Musikerin Courtney Love. Nirvana bringen in ihrer kurzen Karriere nur drei Studioalben heraus. 1991 treten sie zum einzigen Mal in Bremen auf, im Aladin. Das letzte Konzert der Band überhaupt findet am 1. März 1994 in München statt.

Der erst 1990 eingestiegene Drummer Dave Grohl ist heute als Frontman der Foo Fighters ein Star. Bassist Krist Novoselic engagiert sich heute politisch und macht immer noch Musik. Kurt Cobain erschießt sich am 5. April 1994 zu Hause in einem Raum über seiner Garage. Nach drei Tagen wird seine Leiche entdeckt.