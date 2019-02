Horst Lichter (Mitte) geriet ganz aus dem Häuschen in der Mittwochsausgabe der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares": "Handlich, praktisch und schön für Kinder zum spielen." Ja, als Spielzeug hatten Verkäufer Markus Andree (rechts) aus Berlin und auch seine Kinder die Truhe genutzt. (ZDF)

Da geriet Horst Lichter mal wieder schwer ins Schwärmen: „Oh Gott, schau mal, Schatztruhen gibt es auch in klein!“, jubelte der „Bares für Rares“-Moderator in der Mittwochsausgabe seiner ZDF-Show, als er eine schmucke Schatulle auf dem Expertentisch erblickte. „Jeckes Teil, das gefällt mir. Handlich, praktisch und schön für Kinder zum Spielen.“ Was Lichter nicht ahnte: „Spielzeug“ war tatsächlich das passende Stichwort, denn als solches hatten die Kinder des Besitzers das Teil auch benutzt. Allerdings war Markus Andree aus Berlin auch nicht im Ansatz klar gewesen, welche Kostbarkeit er da in die Hände seiner Kleinen gegeben hatte ...

Nach einem Blick ins Innere der Schatulle fiel es Horst Lichter als Erstem auf: „Jetzt wo ich da mal reingucke, das ist kein Spielzeug. Das ist alt.“ Da musste ihm Detlev Kümmel zustimmen. „Das ist richtig alt“, bekräftigte der Experte. „Wir reden hier von einer Zeit um 1700.“ - „Wow“, entfuhr es dem Moderator, gefolgt von einem „Donnerwetter“ des Verkäufers. Bei „Bares für Rares“ durfte mal wieder schnappgeatmet werden.

"Hier mit dem Fallriegel kann man den Hauptverschluss auf dem Deckel verstecken", erklärte Detlev Kümmel. "Und was besonders schön ist, hier ist alles mit der Hand geschmiedet worden. Jeder Winkel, jeder Riegel! Eine tolle Arbeit." (ZDF)

Horst Lichter war ganz begeistert von der feingliedrigen Mechanik der Mini-Truhe und fragte neugierig: „Gibt es auch ein verstecktes Schloss?“ Der Experte nickte: „Ja, hier mit dem Fallriegel kann man den Hauptverschluss auf dem Deckel verstecken. Und was besonders schön ist, hier ist alles mit der Hand geschmiedet worden. Jeder Winkel, jeder Riegel! Eine tolle Arbeit.“ Einen Hersteller konnte Kümmel zwar nicht ausmachen, sich aber auf eine Gegend festlegen. Diese Art von kleinen Schatullen, so dozierte er, sei häufig in Kunsthandwerkstätten um Nürnberg hergestellt worden. Die äußerst aufwendig gefertigte Truhe war ursprünglich sogar handbemalt, wie halbverblasste Motive erkennen ließen.

„Das ist eine Sensation, mein Lieber!“

Einen Hersteller konnte Detlev Kümmel nicht ausmachen, sich aber auf eine Gegend festlegen. Denn diese Art von kleinen Schatullen wurde häufig in Kunsthandwerkstätten um Nürnberg hergestellt. (ZDF)

„Das ist so cool! Also, ich habe wieder jede Menge gelernt. Wusstest du das alles?“, fragte der Moderator den verblüfften Verkäufer, der verneinen musste. 400 Euro gab der defensiv als Wunschpreis aus. Zu billig, fand Lichter, viel zu billig, befand der Experte. Guter Zustand, voll funktionstüchtig, 300 Jahre alt: Detlev Kümmel nannte 1.800 bis 2.000 Euro als Richtschnur. „Donnerwetter! Ich bin begeistert“, platzte der Verkäufer, und Horst Lichter strahlte: „Das ist eine Sensation, mein Lieber. Und jetzt überleg' mal, du hast damit gespielt. Und deine Kinder auch!“ Diese Vorstellung fand Markus Andree jetzt auch unglaublich. „Dafür musst du dich nicht schämen. Ist ja nicht kaputt, das Ding!“, beruhigte ihn Lichter.

Mit Herzflattern trat der Verkäufer vor die Händler, die sich allesamt für das kleine Kästchen interessierten. „Sind da noch Diamanten drin?“, scherzte Elisabeth Nüdling, derweil Ludwig Hofmaier sofort „eine sehr alte kleine Eisentruhe“ erkannte. Als Markus Andree kundtat, wie Recht der Händler mit dieser Einschätzung hatte, eröffnete Thorsden Schlößner den Bieterwettstreit mit 500 Euro. Schlößner, seit Mitte Februar neu in der Händlerriege von „Bares für Rares“, musste sich nach hartem Bieterduell jedoch Julian Schmitz-Avila geschlagen geben. Der erhielt den Zuschlag für unglaubliche 1.500 Euro. Der glückliche Verkäufer ließ ein letztes „Donnerwetter“ verlauten - und überlegt sich künftig sicher zweimal, welche alten Erbstücke er den Kindern zum Spielen überlässt.

"Das ist so cool. Spannend das Ding. Also, ich habe wieder jede Menge gelernt", freute sich Horst Lichter. (ZDF)

Ebenfalls an die Händler ging am Mittwoch bei „Bares für Rares“ eine Goldkette mit Diamanten aus den 1980er-Jahren. Die Verkäuferin aus Erfurt wünschte sich zwar 1500 Euro, gab sich aber auch mit 950 Euro von Händlerin Elisabeth Nüdling zufrieden. Das Blechspielzeug „Motodrill 1006“ des Herstellers Schuco hätte wiederum auch Horst Lichter sehr gerne gekauft. Doch der Motoracer ging stattdessen für 150 Euro an Ludwig Hofmaier. Laut Expertise war das Sammlerstück zwischen 200 und 250 Euro wert.