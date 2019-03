Jung, schön, reich - einst waren sie Stars einer ganzen Teenie-Generation. Doch was wurde aus den "Beverly Hills, 90210"-Darstellern, nachdem die Serie nach zehn Jahren und 293 Episoden eingestellt wurde? (Paramount)

Er wurde nur 52 Jahre alt: US-Schauspieler Luke Perry verstarb an den Folgen eines Schlaganfalls. Er, der in den 90er-Jahren Frauenherzen höher schlagen ließ als grüblerischer Sonnyboy Dylan McKay aus „Beverly Hills, 90210“. In der US-Kult-Serie durchlitten schöne, junge Menschen mit reichen Elten Schulstress, Liebeskummer und Streitigkeiten mit Freunden vor einem Millionenpublikum. Die Bewohner jener Gemeinde mit der wohl bekanntesten Postleitzahl der Welt machte die Serie zu Superstars - doch der Ruhm hatte auch seine Schattenseiten, wie die Jahre nach dem Aus des Quotenrenners zeigen sollten. Das Leben hielt für die Darsteller schwere Zeiten und Schicksalsschläge bereit. Kann man gar von einem „Fluch der 'Beverly Hills'-Stars“ sprechen?

Die Nachricht von Luke Perrys Tod war ein Schock, nicht nur für Fans der Serie. Zehn Jahre lang verkörperte der Schauspieler Dylan McKay und eroberte die Herzen der weiblichen Fans im Sturm, galt als Neo-James-Dean. Dabei sollte er ursprünglich nach zwei Folgen schon gar nicht mehr dabei sein, wenn es nach dem Sender gegangen wäre. Serien-Produzent Aaron Spelling mochte jedoch den Revoluzzer-Charakter und konnte sich durchsetzen. Nach dem Ende der erfolgreichen Teenie-Serie war Perry in vielen Fernsehproduktionen zu sehen, der große Erfolg stellte sich aber lange nicht mehr ein.

Er galt als Neo-James-Dean. Luke Perry eroberte als Dylan McKay die Herzen der weiblichen Fans im Sturm ... (Paramount)

Erst 2017 startete er wieder mit der Netflix-Serie „Riverdale“ richtig durch. Und auch im nächsten Quentin-Tarantino-Streifen, „Once Upon a Time in Hollywood“, wird Perry zu sehen sein - an der Seite von Superstars wie Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Am 4. März verstarb Luke Perry an den Folgen eines schweren Schlaganfalls, den er wenige Tage zuvor erlitten hatte. Bereits 2018 berichtete der Schauspieler, dass er schon einmal an der Schwelle des Todes gestanden hatte. Zwei Jahre zuvor musste er sich nach einer Routineuntersuchung einer schnellen Darmkrebs-OP unterziehen. „Wenn ich gewartet hätte, hätte es ein ganz anderes Szenario sein können“, sagte er - und deutete damit auf das traurige Schicksal seiner Kollegin Shannen Doherty hin.

Shannen Doherty: Diagnose Brustkrebs

Ursprünglich sollte Luke Perry nur für zwei Folgen bei "Beverly Hills, 90210" dabei sein. (Steve Finn/Getty Images)

Die heute 47-jährige Shannen Doherty spielte in „Beverly Hills, 90210“ Branda Walsh und fand nach dem Rauswurf 1994 wegen (mitunter buchstäblicher) Haarspaltereien am Set zunächst Unterschlupf bei einer anderen ungewöhnlichen TV-WG: in der Hexen-Villa der Serie „Charmed“ - zusammen mit Alyssa Milano und Holly Marie Combs. Doch auch für sie hielt das Leben ein schweres Schicksal bereit: Seit 2015 kämpft sie gegen den Brustkrebs - öffentlich auf Instagram, um anderen Mut zu machen und ein Bewusstsein für Vorsorgeuntersuchungen zu schaffen. Nach einer Chemo- und Bestrahlungstherapie befindet sich die Schauspielerin aktuell auf dem Weg der Besserung. „Was heißt Remission? Ich habe das Wort gehört und keine Ahnung, wie ich reagieren soll. Gute Nachricht? JA! Überwältigend? JA! Jetzt muss ich noch ein bisschen warten“, schrieb sie hoffnungsvoll. Sie weiß aber auch: „Die nächsten fünf Jahre sind entscheidend. Es kann jederzeit einen Rückfall geben.“

Kollege Jason Priestley (49), der Brendas Zwillingsbruder Brandon Walsh verkörperte, stieg der Erfolg in jungen Jahren zu Kopf. Erst machte er mit Alkoholexzessen, Autounfällen und Entziehungskuren von sich reden, später lästerte er in seiner Autobiografie „A Memoir“ ungeniert über die alten Kollegen. Die Anschuldigen und mitunter pikanten Set-Details („Jeder schlief mit jedem“) wurden allerdings sofort zu den Akten gelegt, als er von Dohertys Schicksal erfuhr. „Ich will Shannen mit meinem Buch nicht angreifen.“ Privat hat der Mädchenschwarm von einst nach einer gescheiterten Ehe sein Glück mittlerweile mit Naomi Lowde gefunden. Und auch beruflich läuft es wieder für Jason Priestley: Seit 2016 ist er in der Krimi-Serie „Private Eye“ zu sehen.

Luke Perry (rechts), der aktuell in der Serie "Riverdale" (Netflix) zu sehen ist, verstarb am 4. März an den Folgen eines Schlaganfalls im Alter von 52 Jahren. (Netflix)

Tori Spelling: Schulden und Fremdgeh-Skandal

Tori Spelling spielte Donna Martin - wohl auch, weil ihr Vater Aaron (1923-2006) die Serie produzierte. Er sorgte auch dafür, dass die Figur Donna ihre Jungfräulichkeit bis zum College-Abschluss behielt. Auf Instagram bezeichnet sich Tori Spelling als „stolze Mama, Ehefrau, Schauspielerin, Designerin, Autorin“. Zudem versucht sie sich dort als Mode- und Beauty-Influencerin. Doch die 45-Jährige hatte mit schweren finanziellen Problemen zu kämpfen.

Shannen Doherty (Mitte) spielte in "Beverly Hills, 90210" Branda Walsh. An ihrer Seite: Jennie Garth als Kelly Taylor (links) und Tori Spelling als Donna Martin. (Paramount)

Nach dem Serien-Aus habe sie hohe Schulden angesammelt, schreibt sie in ihrem Buch, sie habe sich trotz der Geldknappheit nicht an einen bescheideneren Lebenswandel gewöhnen können. Ihre Mutter Candy Spelling übernahm zeitweise die Begleichung ihrer Schulden. Dazu kamen in der Vergangenheit gravierende Ehe-Probleme durch die Fremdgeh-Skandale ihres Ehemanns Dean McDermott (52). Der gab vor laufender Kamera im US-Fernsehen zu: „Ich habe meine Frau betrogen. Sex war ein Ausweg, genau wie Drogen und Alkohol. Ich war völlig außer Kontrolle.“ Ihr im März 2017 zur Welt gebrachtes Baby Nummer fünf habe jedoch ihre Ehe gerettet, so Tori Spelling.

Jennie Garth (46), das ehemalige Sexsymbol der Serie, ist noch heute eng mit Tori Spelling befreundet. Nicht ganz so lange wie ihre Freundschaft mit Tori Spelling hielt ihre Ehe mit „Twilight“-Star Peter Facinelli (45). Doch Garth fand nach der Scheidung neues Glück. Bei einem Blind-Date lernte sie 2014 den Produzenten Dave Abrams kennen, 2015 heirateten die beiden. Vor die TV-Kameras zieht es die Hobby-Fotografin (www.jenniegarthphotography.com) nur noch selten.

Seit 2015 kämpft Shannen Doherty gegen Brustkrebs - öffentlich auf Instagram, um anderen Mut zu machen und ein Bewusstsein für Vorsorgeuntersuchungen zu schaffen. (Francois Durand/Getty Images)

Ian Ziering: Vom Stripper zum „Sharknado“-Star

Ian Ziering (54), der in „Beverly Hills, 90210“ den Sonnyboy Steve spielte, blieb im Gegensatz zu seinen Kollegen von persönlichen Schicksalsschlägen verschont. Dafür geriet seine Karriere ins Stocken. Allenfalls kleine Nebenrollen fielen für ihn nach dem Serien-Aus noch ab. Zweifelhaftes Karriere-Highlight: die Hauptrollen in den mittlerweile sechs Teilen der Trash-Film-Reihe „Sharknado“. Außerdem strippte er für kurze Zeit bei den Chippendales. Auch Ian Ziering verbindet heute noch eine enge Freundschaft mit Tori Spelling. Privat ist er seit 2010 mit der Krankenschwester Erin Ludwig verheiratet.

Jason Priestley verkörperte Brendas Zwillingsbruder Brandon Walsh. (Paramount)

Brian Austin Green (45) alias Radio-DJ David Silver machte beruflich nach dem Serien-Ende nur noch indirekt von sich reden: als Gatte von Hollywood-Schönheit Megan Fox (32). Seit 2004 führt das Hollywood-Paar eine skandalträchtige On-Off-Beziehung. 2009 und 2015 trennten sie sich bereits, doch ihren drei gemeinsamen Kindern zuliebe scheinen Megan Fox und Brian Austin Green immer wieder zueinander zu finden.

Und was ist mit der süßen Streberin Andrea Zuckerman, die unsterblich in Brandon Walsh verliebt war? Die heute 58-jährige Gabrielle Carteris hat es nach der Serie, einer eigenen (schnell abgesetzten) Talk-Show und nur noch kleinen Gastrollen hinter die Kamera gezogen. Die Mutter zweier Töchter wurde im April 2016 zur Vorsitzenden der Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild gewählt - und damit zu einer der mächtigsten Frauen in Hollywood. Von Skandalen und Schicksalsschlägen blieb sie - im Gegensatz zu ihren einstigen „Beverly Hills“-Kollegen - verschont.