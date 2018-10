Ein Hoch auf alle Mütter: "Tully" zeigt, was Frauen wirklich leisten, wenn sie Kinder zur Welt bringen. (DCM)

Charlize Theron ist in der Mutter-Hölle: zwei Kinder, schwanger mit dem dritten, Haushalt, und sowieso alles zu viel. Doch dann hat ihr Bruder die rettende Idee und schenkt ihr eine Nachtnanny. Der fantastische Film „Tully“ ist absolut sehenswert. Aber auch „Was werden die Leute sagen“ und „Swimming with Men“ sind diese Woche echte Empfehlungen fürs Heimkino.

Tully - Dieses verdammte Mutterglück (VÖ: im Handel)

Um ihren leicht autistischen Sohn Jonah (Asher Miles Fallica) muss sich Marlo (Charlize Theron) besonders kümmern. (DCM)

Wer braucht schon Superhelden: Filme sind genau dann am besten, wenn sie sich mit dem normalen Leben beschäftigen. Normal ist bei Marlo (Charlize Theron) der Höllenjob Mutter. Der treibt sie in „Tully“ (2018) an den Rand des Wahnsinns. Doch dann errettet eine Nachtnanny die gestresste Kämpferin aus dem Baby-Blues. Das Drama ist eine bewegende Ode an alle Mütter,

Preis DVD: circa 13 Euro

Wenn die Midlife-Crisis vor der Tür steht, hilft nur noch Synchronschwimmen - zumindest in "Swimming with Men". (Alamode)

Laufzeit: 92 Minuten

Was werden die Leute sagen (VÖ: im Handel)

Zufällig trifft Eric (Rob Brydon, Mitte vorne) auf eine schwimmende Männertruppe und schließt sich ihnen an. (Alamode Film)

Der zweite Film von Iram Haq („I Am Yours“) erzählt bewegend von dem Dilemma einer pakistanischen Migrantenfamilie, die die Kluft zwischen ihrer neuen Kultur in Norwegen und den patriarchalen Traditionen ihres Herkunftslandes nicht zu überwinden vermag. Darunter leidet in „Was werden die Leute sagen“ (2018) vor allem Tochter Nisha (gespielt von der fantastischen, 17-jährigen Schauspieldebütantin Maria Mozhdah).

Preis DVD: circa 15 Euro

"Was werden die Leute sagen" ist ein schockierender Film darüber, wie patriarchale Traditionen und ein falscher Ehrbegriff eine Familie zerstören. (Al!ve AG)

Laufzeit: 103 Minuten

Swimming with Men (VÖ: im Handel)

In Pakistan soll Nisha (Maria Mozhdah) lernen, sich unterzuordnen. (Pandora Film Verleih / Al!ve AG)

Wenn die Midlife Crisis kommt, kaufen sich manche Männer einen Porsche, andere beginnen eine Affäre. Doch Eric (Rob Brydon) stößt in „Swimming with Men“ (2018) auf eine Gruppe Herren, die sich im Synchronschwimmen üben. Eine typisch britische Komödie mit bissigem, bisweilen sogar tiefschwarzem Humor!

Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 99 Minuten