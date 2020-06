Auch dieses Jahr wieder im Bürgerpark: "Shakespeare im Park" (MARIANN_MENKE)

Auch in diesem Jahr wird es wieder „Shakespeare im Park“ geben. Nachdem die Verantwortlichen der Shakespeare Company dies bereits vergangene Wochen bei der Vorstellung des Kultursommers Summarum bekannt gegeben haben, stehen nun auch die Termine fest. Insgesamt wird es 21 Aufführungen an zehn Vorstellungstagen zwischen dem 1. und dem 16. Juli geben. Die gekürzten Inszenierungen werden halb erzählt, halb gespielt präsentiert und sollen jeweils etwa 45 Minuten dauern.

Vorstellungen um 18:30 Uhr und 20:30 Uhr

Los geht es am Mittwoch, 1. Juli, um 18.30 und 20.30 Uhr mit zwei Vorstellungen von „Ein Sommernachtstraum“. Weitere Vorführungen des Stücks sind am Sonntag, 5. Juli, sowie am Sonntag, 12. Juli, zu sehen. Zudem stehen „King Lear“ (Donnerstag, 2. Juli), „Maria Stuart“ (Mittwoch, 8. Juli), „Hamlet“ (Donnerstag, 9. Juli), „Doktor Faustus für Zwei“ (Freitag, 10. Juli), „Midsummer“ (Mittwoch, 15. Juli) sowie „Das Wintermärchen“ (Donnerstag, 16. Juli) auf dem Programm. Die Vorstellungen starten immer um 18.30 Uhr sowie um 20.30 Uhr. Am Sonnabend, 11. Juli, werden mit einigen musikalischen und szenischen Rück- und Ausblicken zudem 25 Jahre „Shakespeare im Park“ gefeiert.

Es gibt ein Hygienekonzept vor Ort und ein angepasstes, reduziertes gastronomisches Angebot. Um die Abstandsregeln einzuhalten, werden nur 80 bis 100 Zuschauer pro Vorstellung auf der Melcherswiese im Bürgerpark zugelassen. Eine Bestuhlung wird es nicht geben. Besucher und Besucherinnen werden gebeten, selbst Klappstühle oder Sitzdecken mitzubringen, falls diese benötigt werden. Es gibt keine Abendkasse, alle Tickets können nur im Vorverkauf bei Nordwest-Ticket erworben werden unter Telefon 0421 / 36 36 36 oder online unter www.nordwest-ticket.de. Alle Termine von „Shakespeare im Park“ können Sie unter www.sommer-summarum.de nachlesen. Dort gibt es mittlerweile auch eine Übersicht über erste Termine des restlichen Programms des Kultursommers, darunter Shows des Blaumeier-Ateliers oder dem Tanz-Ensemble Of Curious Nature. Der Sommer Summarum startet an diesem Donnerstag mit einem Programm des Theaters Bremen und soll bis Ende August laufen.