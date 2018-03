Da ist jemand, der noch mehr Außenseiter ist: Die stumme Elisa (Sally Hawkins) mit dem Amphibienmann (Doug Jones). (dpa)

Dieser Film hat schon viel gewonnen. Die Goldene Palme der Filmfestspiele in Cannes 2017 hat „The Shape of Water“, der an diesem Donnerstag mit dem deutschen Zusatztitel „Das Flüstern des Wassers“ anläuft, eingeheimst und war auch bei den Golden Globes und den US-Kritikerpreisen mehrfach erfolgreich. Zudem ist Guillermo del Toros Fantasy-Streich auch noch für sensationelle 13 Oscars nominiert. Das sind viele Vorschusslorbeeren, und beinahe möchte man „The Shape of Water“ davor bewahren, ständig in einem Atemzug mit derartiger Marktschreierei genannt zu werden. Weil der Film so schön ist. So schön anzuschauen mit seinen alles dominierenden Grün-, Blau- und Goldtönen, dem fantasievollen Production Design und der feinfühligen Kameraarbeit des Dänen Dan Laustsen. Und so schön erzählt.

„The Shape of Water“ ist ein Märchen, sogar mit dazugehörigem Erzähler. Gleich im Vorspann kündigt dieser aus dem Off dem Publikum eine Geschichte von „Liebe und Verlust“ an. Sie spielt mitten im Kalten Krieg, Anfang der 1960er-Jahre, und sie beginnt in der Wohnung der stummen Elisa Esposito (Sally Hawkins). Elisas Tagesablauf ist immer gleich: aufstehen, baden (und dabei masturbieren), währenddessen Eier kochen, die sie als Pausen-Snack zu ihrem abendlichen Putzjob mitnimmt, der nur erträglich ist durch das Dauergeplauder ihrer Kollegin Zelda (Octavia Spencer). Danach schaut Elisa mit ihrem Nachbarn Giles (Richard Jenkins) und dessen Katzen fern und vergisst dabei ein wenig ihre Einsamkeit.

Am Tag, als das Monster kommt

Doch es war einmal … dieser eine Tag, an dem alles anders ist in dem Labor des US-Militärs, in dem Elisa arbeitet. In einem großen Stahlbehälter wird ein Amphibienwesen (Doug Jones) angeliefert, und mit ihm kommt der neue Sicherheitschef Richard Strickland (Michael Shannon) an, der sich damit brüstet, das Wesen eigenhändig „aus dem Schlamm in Südamerika gezogen“ zu haben. Dort sei „das Objekt“ von den einfältigen Eingeborenen wie ein Gott verehrt worden. Aber die hätten ja auch die Ölbohrungen mit Pfeil und Bogen verhindern wollen – erfolglos natürlich. Ja, Strickland ist das Monster, vor dem der Erzähler im Vorspann gewarnt hat. Michael Shannon spielt diesen Vorstadt- Raubtierkapitalisten mit Fantasien vom Übermenschentum mit verkniffenem Gesichtsausdruck und maximaler Kotzbrockigkeit. Etwas weniger Eindeutigkeit hätte es sicher auch getan, andererseits ist die ganze Geschichte schwarz-weiß gemalt, wie es bei Märchen nun mal so ist. Und ebenfalls bei den Comics und Monster-B-Movies aus den 1950er-Jahren, denen del Toro Tribut zollt.

Die Guten sind die Missverstandenen, die Schwachen, diejenigen, die vorgegebene Normen nicht erfüllen, weil sie schwul (Giles) oder schwarz (Zelda) sind. Doch sie können etwas bewirken, wenn sie die Angst beiseiteschieben und gemeinsam handeln – „The Shape of Water“ ist auch ein Film mit einer Botschaft, er ist optimistisch und sowieso zutiefst humanistisch.

Amphibienmann im Badezimmer

Mehr Außenseiter als das Amphibienwesen kann man gar nicht sein. Für Elisa wird es nach und nach zum er; sie freundet sich mit ihm an, verliebt sich in ihn. Ganz zart und geduldig sind diese Szenen inszeniert, wenn Elisa ein Ei auf den Rand des Wasserbeckens legt und eine Platte von Benny Goodman spielt; dem Amphibienmann gefällt‘s. Doch die aufkeimende Romanze wird bedroht, als das Militär beschließt, „das Objekt“ zu töten, um es zu sezieren – auch der sensible Wissenschaftler (Michael Stuhlbarg), der für die Sowjets spioniert, kann diesen Plan nicht verhindern. Und so startet Elisa mit ihren Freunden eine Rettungsaktion und beherbergt den Amphibienmann fortan in ihrem Badezimmer.

Das ist noch nicht das Ende der Geschichte, sondern der Anfang eines weiteren Kapitels, in dem die Liebe der beiden körperlich und, so wie es sich für Märchen gehört, schließlich unsterblich wird. Guillermo del Toro löst diese durchaus heikle Aufgabe mit der großen poetischen Kraft, die einen Film zum Klassiker macht. Und flicht noch eine Liebeserklärung an das Kino ein. Während oben in Giles‘ Wohnung der Fernseher läuft, herrscht in dem Filmtheater im Erdgeschoss Tristesse. Bis der Amphibienmann eines Tages im Zuschauerraum steht und mit großen Augen zum ersten Mal auf die Leinwand blickt. Will heißen: Solange das Kino Wesen aller Art das Versprechen gibt, sie zum Staunen, zum Lachen und zum Weinen zu bringen, hat es Zukunft.

Ab diesen Donnerstag sorgt „The Shape of Water“ mit dafür, dass dieses Versprechen eingelöst wird.