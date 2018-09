Das Grauen kehrt zurück: "Predator - Upgrade" ist der jüngste Teil der Horrorreihe. (2018 Twentieth Century Fox)

Neuauflagen und Fortsetzungen alter Stoffe haben in Hollywood seit Jahren Hochkonjunktur. Besonders umtriebig geht es dabei im Horrorgenre zu, das ununterbrochen Remakes und Sequels hervorbringt. Eine Auffrischung bekommt nun auch die 1987 von John McTiernan begründete „Predator“-Reihe, die in bislang drei Filmen von der tödlichen Bedrohung durch hoch entwickelte außerirdische Jäger erzählt. Nimmt man die beiden Crossover-Produktionen „Alien vs. Predator“ und „Alien vs. Predator 2“ hinzu, kommt die düster-unheimliche Actionsaga sogar auf fünf Kapitel.

Dass ausgerechnet Shane Black („The Nice Guys“) das neue Abenteuer inszenieren durfte, passt wie die Faust aufs Auge. Immerhin trat der Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor einst in McTiernans Ursprungswerk als Mitglied einer von Arnold Schwarzenegger angeführten militärischen Spezialeinheit in Erscheinung.

Rory (Jacob Tremblay) hat die Aliens versehentlich auf die Erde gelockt. Papa Quinn (Boyd Holbrook, links) muss es nun richten. (2018 Twentieth Century Fox)

In „Predator - Upgrade“ ermöglicht der kleine Rory McKenna („Raum“-Star Jacob Tremblay) den titelgebenden, technologisch weit überlegenen Alien-Kreaturen versehentlich eine Rückkehr auf die Erde. Um die Menschheit vor einer Katastrophe zu bewahren, stellt sich Rorys Vater Quinn (Boyd Holbrook) mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe aus Ex-Soldaten und einer Lehrerin (Olivia Munn) den grausamen Jägern entgegen, die sich mit der DNA einer anderen Spezies aufgerüstet haben und daher noch klüger und gefährlicher sind als je zuvor.

Gedämpft wurden die Erwartungen an Blacks „Predator“-Reboot, als die Macher im Anschluss an Testvorführungen umfangreiche Nachdrehs beschlossen. Dem Vernehmen nach ließ man das komplette Finale austauschen, das jetzt bei Dunkelheit spielen soll. Ob die massiven Überarbeitungen dem Film geholfen haben, lässt sich erst zu Beginn der Startwoche sagen.