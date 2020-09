Viel Platz, frische Luft und ein Dach über dem Kopf bietet das Rollsportstadion in Peterswerder der Bremer Chorwerkstatt. (Bremer Chorwerkstatt)

Sie wurden ihrer Stimme beraubt. Chören hat die Pandemie ordentlich zugesetzt. Zu viele der gefährlichen Aerosole stoßen die Sänger beim Singen aus, zudem stehen sie auf zu engem Raum und ein Großteil von ihnen gehört zur Risikogruppe. Als Corona seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte, war an gemeinsames Singen nicht zu denken – und an Auftritte schon mal gar nicht. Wie sieht es gut ein halbes Jahr danach aus?

Schon im Mai begannen die Mitglieder des Domchores der St.-Petri-Domgemeinde wieder zu singen. Dafür übernahm Domkantor und Landeskirchenmusikdirektor Tobias Gravenhorst so etwas wie die Rolle eines Musikschullehrers: „Das war wie Fließbandarbeit“, berichtet er. Jeweils in Vierer-Gruppen hatte er seinen gut 100 Personen starken Chor aufgeteilt. Im Halbstundentakt sangen die Quartette im Chorsaal der Gemeinde. Dem konnte er sogar etwas Gutes abgewinnen: „Meist waren wir je ein Bass, Tenor, Alt und Sopran. Wir konnten da mal individuell üben, eine Note zu halten.“ Das ginge sonst nicht, wenn man sich als Chorgruppe auf regelmäßige Auftritte vorbereite. Nach einer kurzen Sommerpause zwischen Juli und August, wurden aus den Quartetten Oktette, also Gruppen mit acht Mitgliedern. „Wir haben den großen Vorteil, dass wir einen Saal mit 100 Quadratmetern haben, den man von zwei Seiten lüften kann.“

Ähnlich ging es dem Shanty-Chor Bremen-Mahndorf, der ebenfalls einen großen Saal nutzen kann. In zwei Gruppen à 19 Personen üben die Sänger und Musiker im wöchentlichen Wechsel im Bürgerhaus Bremen. Außerdem: „Wir haben bisher zehnmal bei uns zu Hause im Garten – wenn es das es Wetter erlaubt hat – geprobt“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Ursula Vollborn.

Den Luxus eines großen Saals haben viele kleinere Chöre nicht. Sie mussten kreativ werden, um ihrem Hobby nachgehen zu können. „Nach gut 20 Wochen chorischer Schockstarre haben wir eine eigene Hygieneverordnung erstellt und ab Pfingstmontag in einem privaten Garten mit wöchentlichen Proben im Freien begonnen“, berichtet Kurt Sommer von der Chorwerkstatt. Mittlerweile hat sich noch eine weitere Möglichkeit aufgetan: das Rollsportstadion in Peterswerder. „Das ist sicherlich der kurioseste Probenort eines Chores in Bremen. In anderen Bundesländern finden Proben manchmal auch in Parkhäusern statt“, meint Kirsten Bodendieck, Vorsitzende des Kreischorverbandes (KCV) Bremen.

Dass die Chorwerkstatt im Rollsportstadion üben kann, hat sie einem anderen Laienchor, dem Besselstraßenchor, zu verdanken. Chorleiterin Gisela Tamm erfuhr im Juni durch eine Bekannte von dem Rollsportstadion. „Wir hatten mit dem Sportamt einen Ansprechpartner, der sich gekümmert hat und uns dort Gesangszeiten ermöglicht hat“, berichtet sie. Die Termine werden nun geteilt. Vorteil der Anlage: Viel Platz, frische Luft und ein Dach über dem Kopf. „Wir konnten bisher bei jedem Wetter singen“, erklärt Tamm. Auch im ungewohnten Probenraum habe das Singen überraschend gut funktioniert, meint sie. „Trotz der Abstände, können sich die Sänger einigermaßen gut hören.“ Das sei wichtig für einen Laienchor, wo man sich stimmlich an seinen Mitsängern orientiert.

Für manche Chöre reichen selbst diese Notlösungen nicht zum Überleben. „Bei manchen Proben kommt niemand mehr, weil die Angst vor einer Ansteckung zu groß ist“, sagt Bodendieck vom KCV. „Vor allem bei Ü70-Chören erleben wir ein kleines Chorsterben.“ Zum Teil müsse der KCV bei der Auflösung helfen. Für Bodendieck eine traurige Aufgabe. Gerade um die sozialen Kontakte, die dabei verloren gingen, sorge sie sich. Im Februar zählte sie in Bremen noch 114 Laien-Gesangsvereine mit 3612 Singenden. Allein 2333 der Chormitglieder waren älter als 55 Jahre. Wie viele Chöre genau sich seit Beginn der Pandemie aufgelöst haben, könne sie nicht beziffern.

Auch finanziell setze die Pandemie zumindest einigen Chöre zu: „Die Einnahmen aus Auftritten fehlen einfach“, sagt Bodendieck. Konzerte gebe es seit Beginn der Pandemie in Bremen so gut wie keine. Das trifft zum Beispiel den Shanty-Chor Bremen-Mahndorf, der sich allein durch die Auftritte und die dafür gezahlten Gagen finanziert. „Der finanzielle Verlust aller 40 vereinbarten Auftritte liegt im vierstelligen Bereich“, sagt Vollborn. Stellvertretend für viele andere Laienchöre kritisiert sie: „Von Unterstützung können wir nur träumen, denn keine Stelle fühlt sich verpflichtet, hier Geld für ein Genre der Kultur locker zu machen.“ Vor allem aber würden Chorleiter die finanziellen Einbußen spüren, da sie als Freiberufler ohne Betriebskosten oft nicht auf die Nothilfefonds zugreifen können. Glücklich kann sich da schätzen, wer – wie der Domchor – auf ein Budget zurückgreifen kann, dass die Kirchengemeinde bereitstellt.

Hoffnungsschimmer: Ab Oktober sind wieder einige Chor-Auftritte geplant. Am 4. und 10. Oktober treten der Besselstraßenchor und die Chorwerkstatt im Rollsportstadion auf. Ebenfalls am 10. Oktober singt der Domchor im St.-Petri-Dom. Voraussichtlich ab November steht der Shanty-Chor Bremen-Mahndorf wieder auf der Bühne.