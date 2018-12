In seiner formidablen Farce "BlacKkKlansman" stellt Spike Lee den alten und neuen Rassismus an den Pranger - mit lustvoller Übertreibung und aberwitziger Ernsthaftigkeit. (Universal Pictures)

Kult-Regisseur Spike Lee („Malcolm X“) hat mit „BlacKkKlansman“ eine wahre Begebenheit verfilmt, die skurriler nicht sein könnte: Ein afroamerikanischer Polizist (John David Washington) infiltriert zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung Anfang der 70-er den Ku-Klux-Klan und lässt sich bei deren Treffen von einem weißen Juden (Adam Driver) doublen. Des Weiteren diese Woche im Heimkino: „The Darkest Minds - Die Überlebenden“ und „The Equalizer 2“.

BlacKkKlansman (VÖ: im Handel)

Die Frisur sitzt? Na dann kann's ja losgehen: Ron Stallworth (John David Washington) bewirbt sich bei der Polizei von Colorado Springs und wird der erste schwarze Cop des Ortes. (2018 Focus Features LLC)

„Der Shit ist wirklich passiert“, weiß Regisseur Spike Lee und hat mit „BlacKkKlansman“ (2018) eine groteske Bestandsaufnahme des Rassismus in den USA abgeliefert. Auch wenn das Drama mit John David Washington und Adam Driver in den 70-ern spielt, ist das Thema aktueller denn je. Lee nutzt den Film als schamlose Propaganda-Maschine - und das ziemlich unterhaltsam!

Preis DVD: circa 13 Euro

In "The Darkest Minds - Die Überlebenden" werden Teenager zu Staatsfeinden erklärt. Dass sie sich das nicht einfach gefallen lassen, ist kein Wunder. (Twentieth Century Fox)

Laufzeit: 131 Minuten

The Darkest Minds - Die Überlebenden (VÖ: im Handel)

Ruby (Amandla Stenberg) ist eines der wenigen Kinder, das die Pandemie überlebte. Doch ihr Leben im Camp ist alles andere als einfach. (Twentieth Century Fox)

In der spannenden Buchadaption „The Darkest Minds - Die Überlebenden“ (2018) fallen auf der ganzen Welt Kinder einer Pandemie zum Opfer. Für die Überlebenden fängt der Horror danach allerdings erst an: Nicht nur haben sie plötzlich besondere Fähigkeiten, auch die Regierung hat es nun auf sie abgesehen. Ganz besonders interessiert sind sie an dem mysteriösen Mädchen Ruby (Amandla Stenberg).

Preis DVD: circa 13 Euro

Denzel Washington hat sich zum ersten Mal zu einer Fortsetzung überreden lassen. (Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)

Laufzeit: 99 Minuten

The Equalizer 2 (VÖ: im Handel)

Ortsansässige Gangs wollen Miles (Ashton Sanders, rechts) in ihre Fänge ziehen - McCall (Denzel Washington) weiß das zu verhindern. (Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH)

Denzel Washington sah man noch nie in einer Fortsetzung - bis jetzt! Mit „The Equalizer 2“ (2018) macht er eine Ausnahme und kehrt als Robert McCall zurück, der actionreich den Tod seiner Freundin rächen will. Auch im zweiten Teil spürt man, dass der Schauspieler und Regisseur Antoine Fuqua harmonieren und ein Gespür für das Wesentliche haben.

Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 116 Minuten