In ihrem 84. Fall suchen die Kommissare Leitmayr und Batic nach einem Kindermörder. (Hendrik Heiden)

Es müsste schon ein recht verquaster Stoff sein, an dem das Münchener „Tatort“-Team Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) scheitern könnte. Seit 1991 ermitteln die beiden Kriminalhauptkommissare in der Regel unaufgeregt und zurückgenommen Seite an Seite. Die Episode „Lass den Mond am Himmel stehn“ ist ihr 84. Fall; mehrere Folgen wurden mit Auszeichnungen wie dem Grimme-Preis bedacht oder waren nominiert.

Ihrem guten Ruf werden Leitmayr und Batic auch in dieser Folge gerecht. Ein Junge namens Emil wird erschlagen. Die Spur führt zu einem Parkplatz, der als Treffpunkt für anonyme erotische Abenteuer bekannt ist. Den Ermittlern wird schnell klar, dass Emils Familienleben weniger harmonisch ist, als die Eltern gerne glauben machen wollen. Auch in der Familie von Emils bestem Freund tun sich Abgründe auf.

Das Drehbuch von Stefan Hafner und Thomas Weingartner lebt von überraschenden Wendungen. Christopher Schier hat die allmähliche Beleuchtung des Dunkels hinter den zur Schau gestellten Fassaden beklemmend gut inszeniert. Die Rollen der beiden Ehepaare sind mit Victoria Mayer und Hans Löw sowie Laura Tonke und Lenn Kudrjawizki perfekt besetzt, wobei vor allem Victoria Mayer den Zuschauer das Frösteln lehrt.

„Lass den Mond am Himmel stehn“ war die letzte neue „Tatort“-Episode bis zum Herbst. Sie war zu gut, um nicht zu bedauern, dass die Pause in diesem Jahr mit 13 Wochen besonders ausgedehnt ausfallen wird.