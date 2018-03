Trystan Pütter (von links), Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrich und Sabin Tambrea sind die Hauptdarsteller der Serie. (dpa)

Am Sonntagabend lief im ZDF der mit Spannung erwartete erste Teil des Dreiteilers "Ku'damm 59" (zweiter Teil: 19. März, 20.15 Uhr; dritter Teil: 21. März, 20.15 Uhr). Die Fortsetzung von "Ku'damm 56" erzählt die Geschichte der Familie Schöllack. Monika, Helga und Eva Schöllack sind mittlerweile erwachsen geworden. Alle drei Frauen ringen mit den Lebensumständen, in die sie hineingeworfen wurden. Dabei suchen sie ihren Weg, sich in der starren Gesellschaft der späten 1950er Jahre zurechtzufinden.

Ein Blick auf den Kurznachrichtendienst Twitter zeigt, dass der erste Teil bei den Zuschauern gut ankam:

Von den Twitter-Usern gab es an dem Film wenig Kritik. Dafür kam die nach dem Film ausgestrahlte Doku nicht gut an:

Auch die Rechte von Frauen in der damaligen Zeit war ein Thema:

Einige können eine Fortsetzung gar nicht abwarten: