Tim Bergling alias Avicii verstarb im Alter von 28 Jahren. (dpa)

Die Nachricht vom Tod von Tim Bergling alias Star-DJ Avicii verbreitete sich am Freitagabend in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer. Viele Fans zeigten sich betroffen vom Tod des nur 28 Jahre alte gewordenen Musikers, der sich laut Musikmagazin Rolling Stone im Urlaub im Oman aufgehalten hatte. So zeigt sich Twitter-User @MichaKolb betroffen vom frühen Ableben des Schweden und prognostizierte ein große Party im Himmel.

Einen Weg der Trauerbewältigung zeigt Twitter-User @Meervondir auf, der sich am Morgen Lieder des verstorbenen Künstlers auf dem Weg zur Arbeit anhörte.

Berührende Worte wählte auch @Jan-Wegel bei Twitter. Die Musik von Avicii habe ihm immer allen Kummer genommen und ihn zum Lächeln gebracht. Ähnlich geht es auch @ImHydrone, dem die Musik durch depressive Zeiten verhalf. Avicii selbst litt unter gesundheitlichen Problemen, aufgrund derer er sich bereits 2016 vom Bühnenleben zurückzog und nur noch Musik im Studio produzierte. Laut BBC war er zuletzt an Pankreatitis erkrankt, einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse.

Auch viele Kollegen von Tim Bergling zeigten sich schockiert von seinem Tod. "Etwas Schlimmes ist passiert. Wir haben nicht nur einen talentierten Musiker verloren, sondern auch einen tollen Menschen. Danke für die tolle Musik und die Zeit, die wir gemeinsam im Studio oder einfach nur als Freunde verbringen durften", schrieb Star-DJ David Guetta ("When Love takes over", "Hey Mama").

Der Hamburger DJ Felix Jaehn ("Ain't Nobody") zeigte sich ebenfalls tief betroffen. "Mir fehlen die Worte. Ich wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn es nicht Avicii gegeben hätten. 'Levels' hat dafür gesorgt, dass ich selbst Musik machen wollte", postete Jaehn auf Twitter. Sängerin Madonna veröffentlichte auf Instagram ein Foto von ihr und Bergling. "So traurig, so tragisch. Auf Wiedersehen lieber, süßer Tim. Du bist zu früh von uns gegangen", erklärte sie dazu.