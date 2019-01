Kommissarin Kira Dorn (Nora Tschirner) ermittelt undercover in der Westernstadt El Doroda. (MDR/Wiedemann&Berg/Anke Neugebauer)

Der Wilde Westen liegt üblicherweise westlich des Mississippi, am Dienstagabend liegt er westlich der Ilm, genauer: bei Weimar. In ihrem neuen Fall verschlägt es Lessing (Christian Ulmen) und Dorn (Nora Tschirner) nach El Doroda, eine „Westernstadt in der Thüringer Prärie“. Deren Betreiber Wolfgang Weber wurde wenige Stunden zuvor tot und im Indianerkostüm aus dem Fluss gefischt, an seinem Körper baumelte der Motorblock eines Motorrads der Rockergang Die Bones. Verdächtiger erscheint den Ermittlern aber El-Doroda-Geschäftsführer und Hobbysheriff Heinz Knapps (wie immer großartig: Peter Kurth). Der erzählt den Kommissaren, sein Chef habe das Gelände verhökern wollen. Bei den Bewohnern sei das gar nicht gut angekommen. Haben sie in ihrer Verzweiflung Lynchjustiz geübt? Und warum hat die abgebrühte Tiefbauunternehmerin Ellen Kircher so großes Interesse an dem Gelände?

Klingt alles einigermaßen bescheuert, ist es auch. Während viele Tatorte ihre hanebüchenen Geschichten ohne jede Ironie erzählen, sucht man in Weimar – erfolglos – nach einem Hauch Ernsthaftigkeit. Inmitten all der schwer beladenen Krimis, die nicht nur Film, sondern auch pädagogisch wertvolles Erziehungsstück sein wollen, ist das eine Wohltat. In Ludwigshafen ging es zuletzt um Drohnen als Kriegswaffen, in Frankfurt um die Übermacht des zwielichtigen internationalen Turbokapitals. In „Der höllische Heinz“ (ARD, Dienstag, 20.15 Uhr; Buch: Murmel Clausen und Andreas Pflüger; Regie: Dustin Loose) gibt es einen Mord ohne Metaebene, Flachwitze statt gewollter Tiefe, Situationskomik statt konstruierter Dialoge. Das ist oft ziemlich albern, manchmal auch ziemlich blöd. Aber meistens: ziemlich gutes Fernsehen.