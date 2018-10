Fesselnd bis zum Abspann ist der Dortmunder Tatort heute Abend. (dpa)

Der Fall ist abstrus und verzwickt, und deutsche Ermittlerwirklichkeit bildet er gewiss nicht ab. Das scheint, zumindest in jüngster Zeit, den Machern des "Tatorts" ohnehin nicht mehr sonderlich am Herzen zu liegen und beschädigt die Episode "Tollwut" (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr) nicht. Sie ist nämlich sehr gut besetzt, bebildert und geschrieben (das gilt insbesondere auch für die Dialoge). Verantwortung dafür tragen maßgeblich Dror Zahavi (Regie), Gero Steffen (Kamera) und Jürgen Werner (Buch).

Ebenfalls enormen Anteil an der beachtlichen Qualität der Folge aus Dortmund haben die Darsteller außerhalb des Ermittlerteams, darunter Florian Bartholomäi als Psychopath, Ulrike Krumbiegel als Gefängnisleiterin und Holger Handtke als Justizvollzugsbeamter. Obendrein sägen die Dortmunder Kommissare weniger an den Nerven der Zuschauer als sonst: Peter Faber (dargestellt von Jörg Hartmann) stellt den Kotzbrocken nicht ganz so plakativ heraus. Nora Dalay (alias Aylin Tezel) gibt sich weniger betont abgebrüht, obwohl sie wieder demonstrativ Kapuze trägt – wie man es als Beamtin eben so macht, wenn man im Getto groß geworden ist.

Das mag indes nur daran liegen, dass in der Episode einfach zu viel los ist: Ein Strafgefangener wird gezielt mit Tollwut infiziert und stirbt. Auch der Gefängnisarzt trägt den Virus in sich und ist dem Tode geweiht. Steckt ein mächtiger albanischer Clanchef dahinter? Oder der Häftling, den Faber sowie die Zuschauer aus einer früheren Episode kennen, weil er Fabers Frau und Kind getötet hat? Welche Rolle spielt der als Gefangene eingeschleuste Beamte des Landeskriminalamts? Das ist fesselnd bis zum Abspann.