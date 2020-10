Alles virtuell: David Grossman, israelischer Schriftsteller, ist während seiner Rede auf der Frankfurter Buchmesse auf einer LED-Wand zu sehen. (Arne Dedert /dpa)

Es gibt durchaus noch positive Nachrichten in dieser düsteren Zeit. Eine wurde diese Woche auf der Frankfurter Buchmesse verkündet: Das Buch ist kein Corona-Verlierer. Zwar musste der stationäre Handel mit einem Umsatzrückgang im Frühjahr kämpfen, als die Läden geschlossen waren. Doch seit die Kunden nicht mehr nur online, sondern auch vor Ort stöbern können, reduziere sich das Minus in den Bilanzen, verkündete der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit geradezu euphorischem Unterton. Die kleine Buchhandlung um die Ecke profitiere davon genauso wie die Ketten.

Die Cassandra-Rufe im Frühjahr, nun würden die Deutschen rettungslos Netflix und Co. verfallen, weil Lesen ja inzwischen so was von aus der Mode sei, waren also falsch. Wie immer. Solche Radikalansagen klingen zwar spektakulär und machen sich gut in Talkshows, aber sie bewahrheiten sich nie. Das Buch hat schon die Erfindung des Radios, des Kinos, des Fernsehens überlebt, so wie diese Medien sich einander bisher auch nicht abgelöst haben, sondern sich ergänzen.

Mehr zum Thema 72. Ausgabe Frankfurter Buchmesse zufrieden mit Online-Formaten Autorinnen und Autoren nutzen die Buchmesse in der Regel gern, um ausgiebig über ihre aktuellen ... mehr »

Die frohe Botschaft des Börsenvereins barg aber noch einen weiteren Aspekt. Denn in den vergangenen Monaten sind auffällig viele Bücher für Kinder und Jugendliche verkauft worden. Das hat dem Handel ein Umsatzplus von 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr beschert – und dabei hat das Weihnachtsgeschäft noch nicht einmal begonnen. Wer einmal erlebt hat, wie eine Vorlesegeschichte im Kopf zu einer bunten Fantasiewelt wird, der kann sich auch in späteren Jahren der Magie von Büchern schwer entziehen – das bestätigen unzählige Studien. Mehr verkaufte Kinder- und Jugendliteratur heißt also: Hier hört und liest die Zukunft.

Ein Digitalisierungsschub

Zurück zur Frankfurter Buchmesse, wo auf diese Zukunft ja möglichst vorausgeschaut werden soll. Auch die hat eine Erfolgsmeldung veröffentlicht zu ihrer „Special Edition“, wie der fast komplett ins Digitale verlegte Branchentreff dieses Jahr genannt wurde. Mehr Fachteilnehmer seien dabei gewesen, und zugänglicher als sonst war die Messe sowieso: Jeder, der wollte, konnte Buchvorstellungen und Diskussionen live streamen, von Bernhard Schlink bis zu Alice Schwarzer. Ein „Digitalisierungsschub“ sei das gewesen, auf dem man im nächsten Jahr aufbauen wolle, sagte Buchmessen-Direktor Jürgen Boos im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“. Vielleicht würden sich einige Verlage nun überlegen, lieber nur noch digital dabei zu sein.

Genauso virtuell wie dieses Jahr wird es nach der Pandemie aber wohl trotzdem nicht ablaufen in Frankfurt. Denn Jürgen Boos erwähnte auch den Würstchen-Stand. Den gibt es dieses Jahr nicht, von daher kann er als Symbol gelten für das Fehlen von Wuseln und Wieseln in den Hallen, spontanen Begegnungen und Gesprächen, die zu neuen Ideen führen. Oder zu Auseinandersetzungen. Im vergangenen Jahr ging es unter anderem bei der Lesung des so frisch gekürten wie umstrittenen Literatur-Nobelpreisträgers Peter Handke hoch her. Dieses ganz spezielle dynamische Element kann keine noch so gut vorbereitete Videoschalte bieten. Dazu braucht es die persönliche Begegnung.

Mehr zum Thema Branchentreff Frankfurter Buchmesse ohne Publikum eröffnet Videobotschaften und Livestream statt Gala und Glamour: Die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse war ... mehr »

Die Buchmesse konnte dieses Jahr also gezwungenermaßen austesten, was ihre analogen Stärken sind und wo digitale Alternativen liegen, ähnlich wie der stationäre Buchhandel. Auch hier wurde die eine oder andere Website überarbeitet, die Händler freuen sich über Onlinebestellungen. Sie wissen aber auch, dass der Plausch mit den Kunden ein klarer Standortvorteil ist. Die wiederum wissen, dass nicht nur der Versandhändler Amazon ganz schön fix Päckchen ausliefern lassen kann.

Muss man sich also keine Sorgen um das Buch machen? Vielleicht nicht um das Produkt an sich, aber doch um diejenigen, denen es zu verdanken ist. Die Mehrzahl der Autorinnen und Autoren ist darauf angewiesen, ihre Bücher auf Lesereisen oder auf Festivals bekannt zu machen. Das ist dieses Jahr nur in sehr begrenztem Umfang möglich. Viele leiden daher, ähnlich wie andere Solo-Selbstständige aus dem Kulturbereich, unter Existenzsorgen. Und darunter, keinen Kontakt zum Publikum zu haben.