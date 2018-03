Gabriela Maria Schmeide spielt, mit Fatsuit, die Rolle der übergewichtigen "Friseuse" Kathi. (Highlight (Constantin))

Gabriela Maria Schmeide ist nicht Renée Zellweger. Für ihre Hauptrolle in "Die Friseuse" (2010, ab 12. August auf DVD und Blu-ray Disc erhältlich) schlüpfte die deutsche Schauspielerin in einen üppigen Ganzkörperanzug, während ihre Kollegin aus Texas als "Bridget Jones" 13 Kilo zunahm. Doris Dörries Sozialkomödie handelt vom Dicksein, aber nicht in erster und letzter Linie. "Die Friseuse" hat viele Themen. Eine alleinerziehende Mutter aus Marzahn versucht auf die Beine zu kommen, sich selbstständig zu machen. Dem ästhetischen Gesetz der Masse zum Trotz kämpft sie nicht gegen ihr Übergewicht, sondern gegen Dummheit und Arroganz der anderen.

Kathi (Gabriela Maria Schmeide, rechts) und Silke (Christina Große) verdienen sich im Seniorenwohnheim etwas Geld dazu. (Highlight (Constantin))

teleschau: Mussten Sie nach ihrer Rolle als "Die Friseusin" eigentlich viele Blicke auf den Hintern gefallen lassen?

Gabriela Maria Schmeide: Ja. Auch wenn sich das Gerücht hartnäckig hält: Das, was man im Film sieht, ist nicht mein Körper. Ich habe als Witz erzählt, dass ich in zwei Jahren 45 Kilo zu- und in den letzten drei Monaten wieder abgenommen habe für diese Rolle ...

Andreas Dresen drehte 2001 "Die Polizistin" mit Gabriela Maria Schmeide in der Hauptrolle. (Pierrot Le Fou)

teleschau: Was nicht stimmt. Sie tragen einen sogenannten Fatsuit, haben sich also die Pfunde um den Leib geschnallt.

Schmeide: Und es gibt einige Kameratricks, so creme ich zum Beispiel erst mein Gesicht, dann aber den Körper des Doubles ein. Der Film thematisiert allerdings nicht ausschließlich das Dicksein.

Schöne Hose, schöne Frisur: Gabriela Schmeide (mit Peter Lohmeyer) war "Am Tag als Bobby Ewing starb" (auf DVD erhältlic (Eurovideo)

teleschau: Ihre Regisseurin Doris Dörrie hat den Satz gesagt, dass der vermeintliche "fröhliche Dicke" ein Trauriger ist, der sich anstrengt, nicht in Trübsal zu verfallen.

Schmeide: Das kann ich unterschreiben. Es geht ja ums Umfallen und Aufstehen, darum, sich gegen die zu wehren, die einem negativ begegnen. Das Thema ist, sich in Ordnung zu finden und zu mögen, auch wenn man sich von der Masse unterscheidet. Dabei spielt es nicht in erster Linie eine Rolle durch was.

teleschau: Sie haben Frau Dörrie vor etwas mehr als einem Jahr kennengelernt. Was wussten Sie damals über Sie?

Schmeide: Ich kannte sie nicht persönlich, nur ihre Filme. Ich wollte unbedingt diese Kathi König spielen. Zwar hat die Drehbuchautorin Laila Stieler beim Schreiben an mich gedacht, aber ich musste dennoch mit 14 Kolleginnen zum Casting - und war sehr glücklich, als es geklappt hat.

teleschau: Doris Dörrie lief mit einem Fatsuit durch die Stadt, um ein Gefühl für die Rolle zu bekommen, die Drehbuchautorin verbrachte eine Woche im Friseursalon. Was haben Sie geübt?

Schmeide: Das Berlinern, obwohl ich acht, neun Jahre in Berlin gelebt habe, dort auch meine Ausbildung anfing. Ich komm da schnell wieder rein, aber es wurde mir nicht in die Wiege gelegt. Ursprünglich stamme ich aus Sachsen, lebe jetzt in Bremen. Ich wollte den Dialekt nicht übertreiben, davor hatte ich echt Angst. Also habe ich mich vorab mit meinen Kolleginnen Steffi Kühnert und Christina Große getroffen. Wir haben uns verabredet, Berlinerisch gesprochen, dann habe ich es aufgenommen und mir unters Kopfkissen gelegt, damit es ins Gehirn tropft.

teleschau: Sie wenden sich gerade mehr dem Theater zu, oder?

Schmeide: Ja, ich habe seit Sommer ein festes Engagement am Hamburger Thalia Theater. Dieses zweite Standbein ist mein Glück!

teleschau: Weil Ihnen dieser Bereich Ihres Berufs besser gefällt?

Schmeide: Ich habe es in den letzten Jahren sehr ausgewogen gehalten. Es ist toll, einen Film zu drehen, aber es ist auch ein aus vielen Teilen zusammengesetztes Imperium. Das ist weniger natürlich als am Theater. Es gibt Hierarchien, Tage, die 17 Stunden dauern, du musst stets die vielen Menschen um dich vergessen ...

teleschau: Während das Theater ...?

Schmeide: Theater hat eine Beständigkeit, ich entwickle mich, meine Rolle weiter - und wenn der Vorhang aufgeht, gehören die drei Stunden dir! Im Film bist du ein kleiner Baustein, der im Schnitt komplett verändert werden kann. Auch wenn man gut gespielt hat. Das ist keine natürliche Situation. Ich bin froh, dass ich am Thalia engagiert wurde. Da steht man dann zwar ganz hinten in der Reihe, aber das ist in Ordnung, das erdet einen. Man startet ohne Vorschusslorbeeren, wartet auf die passende Rolle.

teleschau: Ich würde gerne noch auf eine andere Rolle zu sprechen kommen. Sie stammen aus Sachsen, gehören zur Minderheut der Sorben ...

Schmeide: Ja, und wenn Sie mich fragen, ob deutsch oder sorbisch, bin ich klar Sorbin. Das sind meine Wurzeln. Es ist schön, beide Sprachen zu sprechen.

teleschau: Gibt es heute noch einen realen Bezug zu dieser Heimat?

Schmeide: Ich arbeite viel für den sorbischen Rundfunk und synchronisiere Hörspiele für Kinder.