"Rein statistisch gesehen stirbt in Deutschland fast jeden Tag eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners": Die ehemalige Kriminalkommissarin Sandra Cegla ist Expertin für Stalking. Sie setzt sich für Opfer ein und trägt das Thema mit ihrer Agentur "SOS-Stalking" an die Öffentlichkeit. (SAT.1 / Benedikt Müller)

14 Jahre lang war Sandra Cegla als Kriminalkommissarin in Berlin mit den härtesten Fällen konfrontiert. Immer wieder traf sie auch auf Stalking-Opfer, denen sie als Polizistin nicht wirklich helfen konnte - manchmal mit verheerenden Konsequenzen. Der Job ging ihr am Ende so nahe, dass sie vor einigen Jahren den Dienst quittierte, um sich auf andere Weise bei diesem komplexen Thema einzubringen. Sandra Cegla hat die Beratungsagentur „SOS-Stalking“ gegründet und fungiert als Autorin („Stalking: Es begann im Alltag“) und Beraterin - auch für die Bundesregierung. „Ich helfe Opfern von Gewalt und permanenter Grenzüberschreitung - das ist meine Bestimmung“, sagt die ehemalige Kriminalkommissarin im Interview anlässlich des SAT.1-Thrillers „Dein Leben gehört mir“, in dem Josfine Preuß ein Stalkingopfer spielt, für das es am Ende um Leben und Tod geht. Zu viel Drama? Nein, findet Stalking-Expertin Sandra Cegla. Der Film, der am Montag, 1. April, zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird, präsentiere ein realistisches Szenario.

teleschau: Wann reden wir über Stalking?

(SAT.1 / Gordon Mühle)

Sandra Cegla: Stalking definiert ganz allgemein ein strafrechtlich relevantes Verhalten zum Schaden eines Betroffenen. Als Begriff steht Stalking für das beharrliche Verfolgen einer Person gegen deren erklärten Willen. Dabei wenden die Täter sehr unterschiedliche, zum Teil kreative Methoden an. Wenn dieses Verhalten den Betroffenen in seiner Lebensqualität einschränkt, dann sprechen wir von strafbarem Stalking.

teleschau: Nach offiziellen Zahlen sollen allein im vergangenen Jahr 20.000 Menschen in Deutschland gestalkt worden sein. Bevor wir über die Opfer reden - was macht die Täter aus?

"Man ist verliebt und vielleicht auch ein bisschen blind. Genau das macht es so wahnsinnig schwer": Josefine Preuß im Stalking-Thriller "Dein Leben gehört mir" (Montag, 1. April, 20.15 Uhr, SAT.1). (SAT.1 / Gordon Mühle)

Cegla: Tja, wann und warum wird einer zum Stalker? - Die große Frage, mit der sich Psychologen und Kriminologen seit sehr vielen Jahren beschäftigen. Fakt ist, dass hinter den Fällen sehr häufig Pathologien stecken: Menschen, die psychische Krankheitsbilder haben oder zumindest Bindungsstörungen. Die Wissenschaft spricht von vier konkreten Tätertypen mit jeweils unterschiedlichen Merkmalen, aber weil es diese so gut wie nie in der Reinform gibt, hilft uns das in der Praxis nicht wirklich weiter. Man muss jeden Fall und jeden Täter individuell betrachten: sein Wertesystem und die Motivlage untersuchen, um ihn zu verstehen und so Schlimmeres für die Betroffenen zu verhindern. Man sieht schon: Es ist ein äußerst komplexes Thema.

teleschau: Ein Problem ist, dass es immer harmlos anfängt, oder?

"Es handelt sich in der Regel um Menschen, die sehr leicht kränkbar sind und narzisstische Züge haben", erklärt Stalking-Expertin Sandra Cegla. Typisches Täter-Merkmal sein "ein extrem wankelmütiges Verhalten". (SAT.1 / Benedikt Müller)

Cegla: Ja. Man ist verliebt und vielleicht auch ein bisschen blind. Genau das macht es so wahnsinnig schwer. Aber es gibt ein paar rote Lämpchen - die bei den Betroffenen allerdings meistens erst in der Rückschau, oft erst nach vielen Jahren angehen. Dann scheint es auf einmal ganz klar, dass etwas ganz und gar nicht gestimmt hat. So banal es klingt: Das Wichtigste ist das eigene Bauchgefühl.

teleschau: Gibt es Auffälligkeiten, die alle Stalker gemein haben?

Mister Right? Die Ärtzin Malu (Josefine Preuß) lässt sich auf Hannes (Vladimir Burlakov) ein. Ein verheerender Fehler. (SAT.1 / Gordon Mühle)

Cegla: Durchaus: Es handelt sich in der Regel um Menschen, die sehr leicht kränkbar sind und narzisstische Züge haben. Es genügt schon eine alltägliche Kleinigkeit, um bei ihnen einen auffälligen Stimmungswandel herbeizuführen. Außerdem sind sie nicht in der Lage, normal funktionierende Beziehungen zu führen - weil ihnen einerseits komplett das Vertrauen fehlt und andererseits eine massiv übersteigerte Eifersucht vorliegt. Das alles führt dazu, dass zwischenmenschliche Interaktionen regelmäßig falsch und umgedeutet werden. Alles in allem ist ein extrem wankelmütiges Verhalten erkennbar - sicherlich ein erster Indikator, um einen potenziellen Stalker zu identifizieren.

teleschau: Aber nicht jeder, der eifersüchtig ist und ein paar SMS zu viel schreibt, ist ein Stalker.

Es fängt harmlos an und kann tödlich enden: Josefine Preuß und Vladimir Burlakov sind in "Dein Leben gehört mir" zunächst mächtig verliebt, doch die Stimmung ändert sich sehr bald. (SAT.1 / Gordon Mühle)

Cegla: Natürlich nicht. Das Problem ist aber, dass die Übergänge zwischen nervigem Verhalten, Belästigung und Stalking fließend sind. Strafrechtlich relevant wird es von dem Moment an, wenn ich merke, dass ich durch das Verhalten des anderen in meiner Lebensqualität massiv eingeschränkt werde. Zunächst muss ich das dem Stalker natürlich kommunizieren: „Hör auf, mich zu besuchen oder mir zu schreiben!“ - Wenn solche Ansagen regelmäßig ignoriert werden, sprechen wir von Stalking. Und nun beginnen die Probleme auf Seiten der Strafverfolgung, die sich ja nicht auf subjektive Aussagen verlassen darf, sondern objektivierbare Beweismittel benötigt. Daran mangelt es bei Stalking-Fällen leider allzu oft.

„Ein 'Stalking-Tagebuch' anlegen“

"Es handelt sich in der Regel um Menschen, die sehr leicht kränkbar sind und narzisstische Züge haben": Josefine Preuß als Ärtzin Malu und Vladimir Burlakov als Hannes im SAT.1-Thriller "Dein Leben gehört mir" (Montag, 1. April, 20.15 Uhr). (SAT.1 / Gordon Mühle)

teleschau: Was können Betroffene also tun?

Cegla: Beweise schaffen: Vertraute Personen einweihen und einbeziehen, Situationen erzeugen, bei denen ein Stalker vor Zeugen agiert - und ein Stalking-Tagebuch anlegen, in dem alle Vorfälle genau festgehalten sind, so albern sich das vielleicht anhört.

"Völlig machtlos daneben": Stalking-Opfer Malu (Josefine Preuß, rechts) muss damit fertig werden, dass ihr die Kommissarin (Teresa Harder) nicht helfen kann. (SAT.1 / Gordon Mühle)

teleschau: Und dann geht man zur Polizei?

Cegla: Genau. Wenn Menschen den konkreten Verdacht haben, dass sie gestalkt werden, dann können sie eine Strafanzeige wegen Stalking erstatten. Paragraf 238 StGB stellt seit 2007 das Nachstellen eines Menschen unter Strafe. Da Stalking jedoch ein hochkomplexes und vor allem psychologisches Phänomen ist, kann die Strafverfolgung nur eine von vielen Möglichkeiten sein.

Die Verzweiflung spricht aus ihrem Gesicht: Malu (Josefine Preuß) hat realisiert, mit wem sie es zu tun hat. Doch so einfach wird man einem Stalker wie Hannes (Vladimir Burlakov) nicht los. (SAT.1 / Gordon Mühle)

teleschau: Was kommt noch in Frage?

Cegla: Bei Bedrohung und Gewalt können Betroffene ein Kontaktverbot beim zuständigen Amtsgericht erwirken, sodass der Täter sich bis auf einige Meter nicht mehr nähern darf. Wird dagegen verstoßen, kann dies jedes Mal als Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz zur Anzeige gebracht werden. Wenn es dann zu einer oder mehreren Gerichtsverhandlungen kommt, sichert der Gesetzgeber psychosoziale Prozessbegleitung zu. Betroffene erhalten dann von einer speziell dafür ausgebildeten Person Beistand vor Gericht - vor, während und nach der Verhandlung.

„Das ist meine Bestimmung“

teleschau: Sie waren 14 Jahren Kriminalkommissarin in Kreuzberg und Neukölln. Haben Sie den Dienst quittiert, weil Ihnen die Fälle zu nahe gingen?

Cegla: Ja, so ungefähr. Im Film sieht man ja eine Kommissarin, die im Grunde völlig machtlos neben diesem harten Stalking-Fall steht. Das ist sehr nah an der Realität. Genauso ging es mir auch - ein paarmal zu oft.

teleschau: Hatten Sie die Nase voll?

Cegla: Sie müssen sich vorstellen: Als Kommissarin im Bereich schwere Gewaltdelikte hatte ich eigentlich einen sehr machtvollen Beruf. Man hat viele Mittel in der Hand, um Täter vor Gericht und in Haft zu bringen. Doch gerade dann immer wieder mit solchen furchtbaren Stalking-Fällen konfrontiert zu sein, bei denen mir die Hände gebunden waren, war extrem unbefriedigend. Auch ich musste Frauen im Grunde immer wieder wegschicken, weil ihnen noch nichts Körperliches passiert ist und ich daher nicht gegen den Täter vorgehen konnte. Auf der anderen Seite landeten Horrorfälle von Mord oder versuchtem Mord auf meinem Tisch, denen eine oft jahrelange Stalking-Geschichte zugrunde lag. Ich habe beschlossen, meine Hilfe lieber ganz konkret anzubieten.

teleschau: Dafür haben Sie Ihren Beamtenstatus aufgegeben?

Cegla: Ja, seit August 2015 bin ich hauptberuflich für meine Beratungsstelle „SOS-Stalking“ tätig und fungiere als Expertin und Beraterin - auch für die Bundesregierung oder in TV-Talkshows. So kann ich mehr tun als im Polizeidienst. Ich helfe Opfern von Gewalt und permanenter Grenzüberschreitung - das ist meine Bestimmung.

teleschau: Denken Sie, ein Film wie „Dein Leben gehört mir“ kann etwas ausrichten?

Cegla: Ja. Viele Zuschauer mögen vielleicht meinen, dass die Story völlig überzogen ist, aber wissen Sie was: Ich hatte als Polizistin unzählige Male mit realen Fällen zu tun, bei denen wir dachten: So was Verrücktes gibt es nur im Film. Genau das ist ja das Problem vieler Stalkingopfer: Sie gehen gar nicht erst zur Polizei, weil sie davon ausgehen, dass ihnen sowieso kein Mensch glaubt. Das müssen wir aufbrechen, dieses Schweigen muss aufhören - so ein Film kann da durchaus einen Beitrag leisten. Das Einzige, was an „Dein Leben gehört mir“ nicht realistisch ist, ist dass im echten Leben die Frauen am Ende tot sind und nicht die Männer. Rein statistisch gesehen stirbt in Deutschland fast jeden Tag eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Das sind Fakten.

teleschau: Die offiziellen Zahlen zeigen aber, dass es weniger Stalking-Fälle gibt als noch vor einigen Jahren ...

Cegla: Ich kann darauf nur mit meiner subjektiven Einschätzung, einem Gefühl antworten: Ja, das stimmt - aber ich gehe davon aus, dass das krasse Gegenteil die Wahrheit ist. Es gibt immer mehr Fälle, nur trauen sich immer weniger Opfer, bei der Polizei vorstellig zu werden. Weil sich offenbar herumgesprochen hat, dass einem dort eh nicht geholfen werden kann. Das ist die verheerende Erfahrung, die ich im Alltag mache. Außerdem scheint es nicht gerade dem Zeitgeist zu entsprechen, die Intimität einer Partnerschaft nach außen zu tragen. Es schickt sich nicht ... Dazu kommt: Die normale Strafverfolgung schreckt diesen Tätertypus oft nicht mehr ab. Die sitzen im Gericht und lachen sich kaputt über eine Geldstrafe. Das habe ich nicht nur einmal so erlebt.