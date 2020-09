Moritz Eisner (Harald Krassmitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauer) befragen die Fitnessstudio-Angestellte Susi (Michaela Schausberger) in "Pumpen". (Hubert Mican)

Der letzte „Wunschtatort“ des Sommers am vergangenen Sonntag kam vom ORF, und der erste reguläre Fall der neuen Saison bringt gleich ein Wiedersehen mit den Wiener Ermittlern Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer). Das ist schön. Denn den beiden schaut man nicht nur besonders gern beim Aufklären von Mordfällen zu, weil sie stets von einer leichten Melancholie umweht sind. Sie sind auch immer etwas fürs Ohr. Denn die Wiener „Tatort“-Drehbuchschreiber geben sich mehr Mühe mit der Kunst des Schlagabtauschs als viele ihrer Kollegen. Außer wunderbar komischem Geraunze sind auch Sätze zu hören wie „schon tragisch, wenn einer so ein Autonarr ist und dann von einem Zug überrollt wird“, die mit einer Art trockenen Empathie vorgetragen werden.

Bodybuilder und Autonarr

Da ist die aktuelle Leiche gerade entdeckt. In „Pumpen“ (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr) müssen sich Fellner, Eisner und ihr nie zu unterschätzender Kollege Manfred „Fredo“ Schimpf (Thomas Stipsits) mit dem Mord an einem jungen Mann befassen. Der ist vor allem als Bodybuilder aufgefallen und eben als Autonarr. Merkwürdig nur, dass sich der arbeitslose Mechaniker einen Aston Martin leisten konnte. Das Buch von Karin Lomot und Robert Buchschwenter führt die Ermittler so derart logisch in ein Fitnessstudio, in dem Muskelprotze einer „Balkanliga“ illegale Proteinpräparate verticken, dass man als Zuschauer schon weiß: So schematisch kann die Lösung nicht sein.

Ist sie auch nicht. Wie oft beim österreichischen Ableger der Krimireihe wird ein größeres moralisches Rad gedreht. Nach und nach offenbart sich die Tragik eines Sozialbetrugs, die ganz anders erschüttert als der zunächst vermutete Drogenhandel. Andreas Kopriva inszeniert die raffiniert konstruierte Geschichte mit lockerer Hand und kann sich sowieso auf das Gespann Neuhauser/Krassnitzer verlassen.