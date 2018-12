"Starlink: Battle for Atlas" punktet bei Grafik und Leveldesign, spielerische Elemente lassen allerdings für Spieler älterer Generationen zu wünschen übrig. (Ubisoft)

Die Zeit der „Toys to Life“-Spiele galt eigentlich als vorüber – und mehr oder weniger als gescheitert. Physische Figuren, die im virtuellen Raum neue Charaktere oder Inhalte freischalten, waren von Beginn an mehr Randerscheinung als Massenprodukt. Der französische Hersteller Ubisoft zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und hält in „Starlink: Battle for Atlas“ an diesem Prinzip fest.

Wie andere Titel dieser Gattung richtet sich auch Starlink an eine jüngere Zielgruppe ab sechs Jahren. Entsprechend kindgerecht gestalteten die Entwickler die Geschichte: Ein Bösewicht will das Universum unter seine Kontrolle bringen, eine Allianz junger Heldinnen und Helden kämpft für die Freiheit der Planeten. In diesem Weltraumabenteuer schmieden sie neue Bündnisse, bauen Basen und bekämpfen den Gegner. Dabei bietet das Spiel eine erstaunliche taktische Tiefe und zahlreiche Optionen, das eigene Schiff auszurüsten und anzupassen. Dafür gibt es für die physischen Schiffsmodelle aufsteckbare Module – etwa Charaktere, Flügel und Waffen – die im Spiel in Echtzeit übernommen werden.

So ganz scheinen die Macher von ihren „Toys to Life“ dann doch nicht überzeugt zu sein. Denn einmal freigeschaltet sind die physischen Komponenten nicht mehr obligatorisch, um sie auch in digitaler Form zu nutzen. Da stellt sich schnell die Frage nach dem eigentlichen Nutzen dieser Figuren. Für Science-Fiction-Liebhaber ist Starlink derweil einen Blick wert. Die Animationen und die Erzählweise erinnern an Serien wie „Star Wars Rebels“, das Leveldesign ist stark an die vielfältigen Umgebungen von „No Man‘s Sky“ angelehnt. Allein die Planeten mit ihren unterschiedlichen Lebensformen und Vegetationen zu erkunden, ist ein Spaß für sich.

Story-Missionen wiederholen sich

Der flüssige Übergang in den Hyperraum mit Weltraumschlachten und Flügen durch Asteroidengürtel funktionieren ebenso. Schade nur, dass sich die Story-Missionen dieser an sich soliden Geschichte oft stumpf wiederholen. Hier etwas einsammeln, da etwas erledigen oder eine Basis gegen die Invasoren verteidigen. Für Kinder mag das ausreichend sein; die älteren Generationen, die sich an den vielen Möglichkeiten des Spiels erfreuen dürften, wird das allerdings eher abschrecken.

Gleiches gilt für das Zielsystem, das Schüsse viel zu einfach und damit schon fast wieder überflüssig macht. Einen neuen Hype um „Toys to Life“ wird Starlink wohl nicht auslösen. Für Sammler sind die Spielfiguren aber sicher eine nette Zugabe. Innovative Spielelemente bietet der Titel zwar nicht, verbindet aber trotz eigener Schwächen gelungene Elemente aus anderen Titeln zu einem passablen Abenteuer.

Weitere Informationen

Bewertung:

Story: 3/7

Grafik: 4/7

Ton: 4/7

Steuerung: 5/7