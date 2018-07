Meryl Streeps Rolle in «Mamma Mia 2» gibt noch einige Rätsel auf. Foto: Ian West/PA (dpa)

Promi-Auflauf in London: Zur Premiere des Kinofilms „Mamma Mia! Here We Go Again“ sind am Montagabend Stars wie Amanda Seyfried, Lily James, Meryl Streep und Cher erschienen.

Zu sehen auf dem blauen Teppich vor der Veranstaltungshalle Hammersmith Apollo waren auch die beiden ehemaligen Mitglieder der Band Abba, Benny Andersson und Björn Ulvaeus.

In «Mamma Mia 2» steht Amanda Seyfried (r) im Mittelpunkt. Neu dabei sind Cher (M) und Lily James. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP (dpa)

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass die Musicalverfilmung „Mamma Mia!“ mit den Hits von Abba in die Kinos kam. Meryl Streep in der Hauptrolle spielte die alleinerziehende Donna, die mit ihrer Tochter Sophie (Seyfried) auf einer griechischen Insel lebt. Brosnan spielte einen der drei Männer, die als Vater für Sophie infrage kamen.

Nun folgt Teil 2, also „Mamma Mia! Here We Go Again“ - Kinostart in Deutschland ist an diesem Donnerstag (19.7.): Diesmal steht Tochter Sophie (Amanda Seyfried) im Mittelpunkt. Sie ist schwanger und vertraut sich den besten Freundinnen ihrer Mutter an, die ihr erzählen, wie die junge Donna - gespielt von Lily James - damals ihre drei Männer kennen und lieben gelernt hatte.

Pierce Brosnan schreibt gerade seine Autobiografie. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP (dpa)

Erneut ist das Musical mit Stars wie Streep, Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård und Julie Walters prominent besetzt. Neu mit dabei sind zum Beispiel Andy Garcia und Cher. (dpa)