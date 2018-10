16 Jahre hatte Stefan Raab "TV Total" moderiert. (Matthias Balk/dpa)

Er wird von vielen vermisst: Der Kölner Entertainer Stefan Raab beendete 2015 seine TV-Karriere und sein Format "TV Total". Jetzt feiert er sein Comeback - allerdings nicht in einer Fernsehsendung sondern auf der Bühne. Vorerst sind drei Bühnenshows am 18. Oktober, 17. November und 8. Dezember in der Kölner Lanxess-Arena geplant, wie der Kölner Express berichtet. Demzufolge gibt es für die letzten beiden auch noch Karten.

Angelehnt sind die Shows wohl zum Großteil an das TV-Total-Konzept: Einspieler aus dem Fernsehen, Stand-Up-Einlagen und Auftritte von Comedians füllen den 150-minütigen Abend in der Arena. Mit dabei sollen auch alte Bekannte wie Raabs Zögling Elton, Die Toten Hosen, Lena Meyer-Landrut, Carolin Kebekus oder Max Mutzke sein. Übertragen wird das ganze vom Sender ProSieben, der auch "TV Total" 16 Jahre lang im Programm hatte.

2017 gab es bereits ein Mini-Comeback von Raab als Produzent hinter den Kameras von "Das Ding des Jahres". Die Erfindershow lag in den Quoten zwar über dem Durchschnitt des Senders, schwächelte aber während der Ausstrahlung auch immer wieder. (hee)