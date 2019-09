Was hat seinen Mandanten zu dem grausamen Mord getrieben? Anwalt Caspar Leinen (Elyas M'Barek) sucht nach Anhaltspunkten. (Universal)

Ob als chaotischer Lehrer Zeki Müller in der „Fack Ju Göhte“-Trilogie oder als Problemteenager Cem Öztürk in „Türkisch für Anfänger“ - bislang machte sich Elyas M'Barek vor allem in komödiantischen Stoffen einen Namen. Mit seinem perfekt austrainierten Waschbrettbauch mauserte sich der 37-Jährige zum Frauenschwarm und gefragten Posterhelden. Ganz anders präsentiert sich M'Barek in „Der Fall Collini“. Statt mit Sixpack und einem flotten Spruch auf den Lippen überrascht der Schauspieler in einer ernsten Rolle. Ebenfalls einen gelungenen Filmabend versprechen in dieser Woche das abgedrehte Trash-Spektakel „Iron Sky: The Coming Race“ und das feinfühlige Künstlerporträt „Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit“.

„Der Fall Collini“ (VÖ: 2. Oktober)

"Der Fall Collini" erzählt von einem Mörder, der nicht verteidigt werden will, und von einem Pflichtverteidiger, der trotzdem sein Bestes gibt. (Universal)

Rechtsanwalt Caspar Leinen (Elyas M'Barek) steht vor einem Rätsel: Warum nur will Fabrizio Collini (Franco Nero), der vor unzähligen Zeugen einen Mord begangen hat, nicht verteidigt werden? „Der Fall Collini“, die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Ferdinand von Schirach, erzählt nicht nur eine spannende Geschichte. Der Film zeigt auch, was in Hauptdarsteller Elyas M'Barek wirklich steckt. Hin- und hergerissen zwischen Privatleben und beruflicher Verpflichtung überzeugt der „Fack Ju Göhte“-Star als Charakterdarsteller. Abgerundet wird das gelungene Gerichtsdrama durch das aufwühlende Ende und den illustren Cast mit Heiner Lauterbach, Italowestern-Star Franco Nero und Alexandra Maria Lara.

Preis DVD: circa 16 Euro

Mondnazis, Dinosaurier und viel zu viele Apple-Produkte: "Iron Sky: The Coming Race"übertreibt, wo es möglich und unmöglich ist. Das tut dem grotesken Sci-Fi-Trash nicht immer gut, aber meistens. (Splendid)

D, 2019, Regie: Marco Kreuzpaintner, Laufzeit: 118 Minuten

„Iron Sky: The Coming Race“ (VÖ: im Handel)

Obi Washington (Lara Rossi) hat einen Plan: Sie will die Mondbewohner ins Innere der Erde führen. (Splendid)

20 Jahre sind vergangen, seitdem die „Mondnazis“ am Ende von „Iron Sky“ einen Atomkrieg anzettelten, bei dem die Erde dran glauben musste. Eine Handvoll Überlebender siecht also im Jahr 2047 in den Ruinen der Nazibasis vor sich hin. Den drohenden Kollaps des Mondes kann aber auch Obi Washington (Lara Rossi) nicht aufhalten. Deswegen macht sich die patente junge Frau auf den Weg zu einer mysteriösen Energiequelle im Inneren der Erde - wo sie bereits Hitler und seine Dinosaurier-Armee erwarten. Regisseur Timo Vuorensola bleibt sich in „Iron Sky: The Coming Race“ treu und präsentiert noch absurdere Ideen als im Trash-Hit von 2012.

Preis DVD: circa 13 Euro

Regisseur Julian Schnabel betrachtet die Welt in seinem famosen Künstlerfilm "Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit" aus den Augen des Malers. (Universum)

BE / D / FI, 2019, Regie: Timo Vuorensola, Laufzeit: 87 Minuten

„Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit“ (VÖ: 4. Oktober)

Die Welt war noch nicht bereit für seine Kunst: Trotzdem revolutionierte Vincent van Gogh (Willem Dafoe) Ende des 19. Jahrhunderts die Malerei. (Universum)

In Südfrankreich fand Vincent van Gogh seinen einzigartigen Stil - und hier war es auch, wo er sich sein Ohr abschnitt. Das meisterhaft inszenierte Biopic „Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit“ entwickelt einen Sog, dem man sich nur schwer entziehen kann. Das liegt auch an Hauptdarsteller Willem Dafoe, der die Rolle seines Lebens spielt. In grandiosen Bildern erzählt das Drama aber nicht nur von dem weltberühmten Maler, sondern auch vom Leben und der Kunst an sich. Mitreißend ist etwa die Erzählung von der Freundschaft zwischen van Gogh und Paul Gauguin (Oscar Isaac) und ihren Disputen über das Wesen und die Seele von Kunst.

Preis DVD: circa 14 Euro

GB / FR, 2018, Regie: Julian Schnabel, Laufzeit: 111 Minuten