In der Fortsetzung von "Mamma Mia" bekommt Sophie (Amanda Seyfried, mitte) die Chance, auch einmal mit den beiden besten Freundinnen ihrer Mutter auf der Bühne zu stehen. (dpa)

Bremen. "The history book on the shelf is always repeating itself", sang die schwedische Popsensation ABBA 1974 in ihrem Hit "Waterloo". Geschichte wiederholt sich, heißt das frei übersetzt und wäre ein wohl genauso treffender Untertitel für "Mamma Mia! – Here we go again" gewesen, nur vielleicht etwas lang. Rund zehn Jahre ist es her, dass Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried und Co. beschwingt über die fiktive griechische Insel Kalokairi tanzten. Nun startet die von Fans lange herbeigesehnte Fortsetzung, deren Trailer online nach nur einer Woche bereits über sieben Millionen Klicks hatte.

Während es im ersten Teil vor allem darum ging, dass die junge Sophie (Seyfried) heiraten will und heimlich drei ehemalige Liebschaften ihrer Mutter Donna (Streep) einlädt, die alle als ihr Vater in Frage kommen, blickt der zweite Teil gleichsam in die Vergangenheit und Zukunft. Während auf der einen Seite Donnas Hotel kurz vor einer Wiedereröffnung nach aufwendiger Sanierung steht und der Zuschauer erfährt, wie es mit Donna, Sophie und ihren drei Vätern weiterging, rückt auf der anderen Seite die Vergangenheit ins Zentrum des Geschehens. Hierbei wird die Frage beantwortet wie die junge Donna (bezaubernd: Lily James) die drei potenziellen Väter Harry (Hugh Skinner/Colin Firth), Bill (Josh Dylan/Stellan Scarsgård) und Sam (Jeremy Irvine/Pierce Brosnan) überhaupt kennengelernt hat und wie sie auf der Insel gelandet ist.

Die heimlichen Stars des Filmes sind wie schon beim ersten Mal Donnas männerjagende Freundinnen Rosie (unnachahmlich liebenswürdig: Julie Walters) und Tanya (Christine Baranski) deren 25 Jahre jüngeren Rückblick-Versionen (Alexa Davies/Jessica Keenan Wynn) einfach mal die identischen Frisuren verpasst wurden, damit der Zuschauer sie auch ohne jeden Zweifel erkennt.

"Mamma Mia 2" wurde wieder von den Produzenten des ersten Films, Judy Craymer und Gary Goetzman produziert. Ol Parker (Drehbuchautor "Best Exotic Marigold Hotel") hat das Drehbuch zur Fortsetzung geschrieben und auch Regie geführt. Auch die ABBA-Mitglieder Benny Andersson und Björn Ulvaeus waren wieder als ausführende Produzenten mit von der Partie und übernahmen sogar kleine Cameo-Auftritte im Film. Eines haben die Filmemacher auch aus dem ersten Teil gelernt: Pierce Brosnan kann zwar viel, singen gehört aber definitiv nicht dazu. Darum halten sich seine Gesangsparts in Teil zwei auch in Grenzen. Stattdessen hat man mit Cher als Sophies Großmutter noch einem musikalischen Stargast eine kleine Rolle in den Film geschrieben und ihr mit "Fernando" direkt auch einen der erfolgreichsten ABBA-Songs überhaupt zugeteilt.

Große Überraschungen erwarten den Zuschauer auf der Reise in Donnas Vergangenheit nicht, und auch der Plot hinkt hier und da ein wenig. Beides macht den Film aber nicht weniger sehenswert, denn Fans bekommen in weiten Teilen des Films genau das, was sie erwarten: Lebensfreude, Spaß und jede Menge ABBA-Songs. Viele der ganz großen Hits fanden natürlich schon im ersten Teil ihren Platz, einige tauchen – teils nur im Hintergrund – auch in Teil zwei wieder auf. Und zum Glück hat das Schwedenquartett ja mehr als genug Lieder geschrieben, um einen weiteren fast zweistündigen Film mit den richtigen Klängen zu versorgen: Hits wie "Mamma Mia", "Dancing Queen" oder "Super Trouper" finden sich genauso wieder wie eher unbekanntere ABBA-Songs, wie "Why Did It Have To Be Me" oder "When I Kissed The Teacher". Eine Szene in einem französischen Café wird mit "Waterloo" wohl zum farbenfrohen und choreointensiven Musical-Highlight des Films. Doch irgendwas ist anders als noch beim ersten Mal, eine gewisse Melancholie liegt in der Luft. Und das liegt nicht nur an der Tatsache, dass diese durchaus auch von vornherein in vielen Liedern ("One of Us", "The Name of the Game", "My Love, My Life") der schwedischen Band mitschwingt, sondern auch an den Ereignissen auf der Insel. Und so wechseln sich Freudentränen mit dem ein oder anderen echten Tränchen ab, das der Zuschauer eventuell verdrücken muss.

Fans des ersten Teils werden auf jeden Fall nicht enttäuscht sein, auch wenn die Fortsetzung insgesamt etwas nachdenklichere Töne anstimmt. Denn trotz allem wird viel gelacht, getanzt und das Leben gefeiert. Bei alledem behält auch der zweite Streich dieses griechischen Märchens seine zentrale Botschaft: Folge deinem Herzen, am Ende wird alles gut.