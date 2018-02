„Chim chiminey, Chim chiminey, Chim chim cher-ee“ steppen die Schornsteinfeger mit Mary Poppins leichtfüßig über die Dächer von London. (Stage Entertainment)

Zweieinhalb Stunden lang wieder Kind sein. Sich an Kleinigkeiten erfreuen. Mitsingen wie man es möchte. „Chim chiminey, Chim chiminey, Chim chim cher-ee.“ Unbeschwert sein. „Mit ’nem Teelöffel Zucker nimmst Du jede Medizin.“ Fröhlich sein. „Supercalifragilisticexpialigetisch, Jam-didelidelidel jam-didelei.“

Und staunen. Vor allem das. Ein kleiner Blitz, ein Flirren der Scheinwerfer und plötzlich steht Mary Poppins auf einer Bühne. Sie holt einen Kleiderständer aus ihrer kleinen Tasche. Gleich darauf folgt die Yucca-Palme. Kissen und Bettlaken hat sie ebenfalls noch mit dabei. Sie rutscht das Treppengeländer – natürlich - von unten nach oben. Alles andere wäre für das gestrenge Kindermädchen doch zu plump. Pah! Mary Poppins fliegt mehrere Male mit ihrem Schirm über die Szenerie. Das Ganze mündet darin, dass sie zum Finale über die Köpfe der 1800 Premierenbesucher im Theater an der Elbe schwebt. Obwohl die Züge und Leinen deutlich zu sehen sind, stehen vielen im Publikum die Münder offen. Wow!

Das ist noch längst nicht alles. „Mary Poppins“ ist ein schnelles Musical, das dem Zuschauer kaum Zeit zum Durchatmen lässt. Er sollte keine Minute den Blick von der Bühne abwenden. In jeder Sekunde könnten die Darsteller einen neuen Effekt zünden. Es wäre zu schade, nur einen einzigen zu verpassen. Etwa den, als die Marmorfiguren im Park anfangen zu tanzen, obwohl man hätte Stein und Bein schwören können, die sind aus Pappmasche. Oder der Schornsteinfeger, der der Supernanny einen Blumenstrauß schenkt, den er flugs aus einem Bild zaubert.

Unerklärliche Tricks der Bühnenkunst

Überhaupt dieser Kerl mit dem rußigen Gesicht. Der hat’s echt drauf. David Boyd als Bert führt gekonnt durch die Geschichte, beeindruckt mit seiner klaren Stimme und seiner körperlichen Fitness. Er tanzt und tänzelt, vollführt akrobatische Verrenkungen. Der Clou stellt aber sein Stepptanz dar, den er erst seitwärts der Bühne entlang präsentiert und schließlich kopfüber an der Decke. Ja, es sind all diese unerklärlichen Tricks, die diese neue Hamburger Produktion zu einem Wunderwerk machen. Landauf, landab gibt es momentan kaum eine andere Musicalproduktion, die dermaßen in die Vollen geht und so viel fürs Auge bietet.

Daneben legten die Castingleute eine wahre Meisterleistung ab. Sie besetzten „Mary Poppins“ grandios, und das bis in die kleinsten Rollen hinein. Kein Wunder, dass nahezu das komplette Ensemble von Stuttgart nach Hamburg mitkam. Seit der Deutschlandpremiere des Stücks am 23. Oktober 2016 verschmolzen die Schauspieler mit ihren Rollen. Sie haben sie immer weiterentwickelt, an den Charakteren gefeilt, sie sich zu eigen gemacht. Das passiert selten. Aber diese Geschichte lässt so viel zu. Was, das zeigt die Hamburgerin Elisabeth Hübert in der Titelfigur. Charmant, liebenswürdig und mit einer gehörigen Portion Strenge, Penibilität und Steifheit. Kurzum: makellos – auch im Hinblick auf ihre musikalische Leistung, die Dirigent Christoph Bönecker vollends aus ihr herauskitzelt. Mit ihren klaren, trockenen Ansagen an die eigensinnigen Kinder genauso wie an die widerwilligen Eltern hat sie jeden Lacher auf ihrer Seite. Ziemlich schnell spielen sich in dieser Konstellation die Kinder in die Herzen der Zuschauer. Marjan als Jane und Liam als Michael Banks, die sich im London der Jahrhundertwende die perfekte Nanny wünschen, sind zwei große Talente.

Mit einer anschmiegsamen Stimmfarbe passt sich Milica Jovanovic als Mutter Winifred Banks ins Ensemble ein. Livio Cecini beherrscht das Biedere, Konservative, das Vater George Banks auszeichnet, exzellent. In die Kategorie „Große Klasse“ gehört unbedingt Heike Wiltrud Schmitz, die eine kernige, rotzige, grobschlächtige Mrs Brill gibt. Einfach vorzüglich! Niklas Abel gibt einen köstlich trotteligen Robertson Ay. Betty Vermeulen legt ihre Vogelfrau sensibel, liebevoll, zerbrechlich an. Fast schon traurig, wie sie einsam mit ihrem Vogelfutter auf der Bühne steht. Dann gäbe es noch den sächselnden Polizisten (Maik Lohse), der auf Regeln, Zucht und Ordnung hinweist sowie die gelenkige Marmorstatue Neleus (Joshua Denyer). „Mary Poppins“ bietet ein riesengroßes Repertoire an Charakteren, an denen man sich nicht satt sehen kann.

Diese Reizüberflutung breitet sich vor dem Zuschauer auf einer unendlich wandelbaren Bühne (Bob Crowley) aus. 48 Maschinen schieben die Bühnenkulissen während der Vorstellung zu insgesamt 52 Bildern zusammen. Im Zentrum steht das Haus der Familie Banks, das einem Puppenhaus des 19. Jahrhunderts nachempfunden ist und wie aus einem Faltbuch entsteht. Daneben gibt es noch Dutzende von schön gezeichneten Kulissen: der Park, der sich von Steingrau in ein bonbonbuntes Blütenmeer (Lichtdesign: Natasha Katz) verwandelt; das Bankhaus, das aus Bleistiftzeichnungen entsteht und dadurch eine beängstigende Kälte ausstrahlt; die Dächer, die die komplette Bühne füllen, auf denen Mary Poppins und ihre Liebelei Bert spazieren gehen; das skurrile, quietschfarbig angemalte Geschäft mit dem Namen „Gesprächsstoffhandlung“. Zu diesen Eindrücken kommen noch die herrlich schwingenden Röcke und Kleider, die das Bild perfektionieren.

Sicher handelt es sich um ein nostalgisches Märchen und die gezeigten Rollenbilder (Frau gibt ihren Beruf auf, Mann kann mit Gefühlen nicht umgehen) sind im Jahr 2018 mehr als fraglich. Doch besitzt dieses auf den ersten Blick völlig überdrehte Musical eine zeitlose Botschaft: Respekt vor anderen und Nächstenliebe bilden die Keimzelle des Zusammenlebens. Und Familie Banks steht dafür in Komplettheit – allerdings erst zum Schluss und mit Nachhilfe der grandiosen Mary Poppins.