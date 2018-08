Der programmierte Overkill: "Avengers: Infinity War". (Marvel Studios 2018)

Zehn Jahre ist es her, dass „Iron Man“ (Robert Downey Jr.) das Licht der Kinowelt erblickte. Sein erster Auftritt im Mai 2008 war nicht nur ein Ereignis, es war der Beginn einer Ära. Seitdem haben die Marvel Studios ihr Marvel Cinematic Universe ins schier Unendliche ausgebaut und 17 weitere Filme unters Volk gebracht. „Avengers: Infinity War“ (2018) ist nun der Mount Everest aller Gipfeltreffen, hier kommt zusammen, was zusammengehört. Nämlich alles, was Rang, Namen und etwas dagegen hat, dass die Erde von einem Tyrannen namens Thanos plattgemacht wird. Des Weiteren diese Woche im Heimkino: „Film Stars Don't Die in Liverpool“ und „Unsere Erde 2“.

Avengers: Infinity War: (VÖ: 6. September)

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Iron Man (Robert Downey Jr.), Bruce Banner (Mark Ruffalo) und Wong (Benedict Wong, von links) bereiten sich auf den Kampf gegen Thanos vor. (Marvel Studios 2018)

Das haben sie nun davon: Weil die Marvel-Superhelden seit zehn Jahren unschlagbar an den Kinokassen sind, müssen sie in der spektakulären Comic-Verfilmung „Avengers - Infinity War“ (2018) gemeinsame Sache machen. Um gegen Ober-Bösewicht Thanos eine Chance zu haben, holen sich Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans) und Co. prominente Unterstützung: Spider-Man (Tom Holland), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Black Panther (Chadwick Boseman), und das komplette Team der „Guardians of the Galaxy“. Mehr Superhelden-Action geht nicht!

Film Stars Don't Die in Liverpool: (VÖ: 6. September)

"Film Stars Don't Die in Liverpool" erzählt eine ganz besondere Liebesgeschichte. (Sony Pictures Entertainment)

Sie war eine Filmgöttin, die in Ungnade fiel: „Film Stars Don't Die in Liverpool“ (2018) erzählt die Geschichte des gealterten Filmstars Gloria Grahame. Nicht nur die Chemie zwischen den Hauptdarstellern Annette Bening und Jamie Bell macht das Drama zum Erlebnis: Der Film ist voller Zärtlichkeit und wunderschön inszeniert.

Unsere Erde 2: (VÖ: 7. September)

Peter Turner (Jamie Bell) und Gloria Grahame (Annette Bening) verlieben sich trotz ihres großen Altersunterschieds ineinander. (Sony Pictures Entertainment)

Nach dem großen Erfolg des ersten Teils wartet auch „Unsere Erde 2“ (2018) mit fantastischen Bildern des Planeten Erde auf. Und wenn die Echse vor einer Horde Schlangen flüchtet, kann das in Sachen Spannung locker mit jedem Hollywood-Blockbuster mithalten. „Unsere Erde 2“ ist von Anfang bis Ende wunderbar anzusehen. Für die deutsche Version des Films konnte Günther Jauch als Sprecher gewonnen werden.