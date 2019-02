"War's das?" - An den Zeitungsaufstellern in München trauten sicherlich viele Passanten ihren Augen nicht. Wird da auf dem Titel etwa wirklich der nahende Weltuntergang angekündigt? (Sky)

Schockmoment am frühen Freitagmorgen: „Ende?“ - Das Wort prangt riesengroß auf der Titelseite der Freitagsausgabe der „tz“ in München. Allen, die etwa an den in der Stadt verteilten Werbekästen genauer hinsahen, dürfte es eiskalt dem Rücken runtergelaufen sein. Denn die Zeitung machte, genau wie zeitgleich drei andere deutsche Blätter, tatsächlich mit dem nahenden Weltuntergang auf: „Europa flüchtet vor Asteroid 'Horus“, stand obendrüber. Nur wer den Titel noch etwas genauer studierte, erspähte irgendwann auch das Wort „Anzeige“, das rechts oben auf der Seite zu finden war. Also Entwarnung!

Also doch kein Grund, den nächsten Flug nach Übersee zu buchen oder den eigenen Keller eiligst zum Bunker umzurüsten. Der Weltuntergang lässt wohl noch auf sich warten. Weder Panikmache noch ein besonderer Hang zu Fakenews sind der Hintergrund dieser apokalyptischen Schlagzeile. Es handelt sich vielmehr um einen gezielten Tabubruch der Werbe-Strategen. Verantwortlich für die außergewöhnliche Kampagne ist Sky Deutschland. - Die Pay-TV-Plattform hat mit sicherlich gewaltigem Etat die Titelseiten gekapert, um ihre neue Endzeitserie „8 Tage“ zu bewerben. Ein irrer Coup. So etwas gab es bis dato nicht. Aber darf man das, Leser derart erschrecken und sie zum Narren halten? Es ist davon auszugehen, dass die Aktion genau diese Debatte auslösen wird.

Achtung, Weltuntergang: Natürlich, auf dem Titel stand auch das Wort "Anzeige", dennoch dürften die meisten Zeitungsleser am Freitagmorgen zunächst schwer irritiert gewesen sein. Erst auf der zweiten Seite wurde man aufgeklärt, dass hier die neue Sky-Serie "8 Tage" beworben wird. (Sky)

Sky nennt das Ganze dann auch einen „provokanten PR-Stunt mit maximalem Irritationsmoment“. „8 Tage“, eine hochkarätige Eigenproduktion mit unter anderem Devid Striesow, Mark Waschke und Christiane Paul, sei „eine der mutigsten und gewaltigsten Serien des Jahres. Wie könnten wir die Endzeitstimmung der Serie ganz Deutschland besser näher bringen, als sie in die Realität zu holen?“, erklärt Cosimo Möller, Vice President Creative bei Sky Deutschland. „Das Thema der Serie als 'echte' Schlagzeilen auf die Titelseiten der größten Publikationen Deutschlands zu bringen, garantiert uns maximale Aufmerksamkeit. Wir nutzen eine nie zuvor verwendete Plattform als wirkungsstarke Werbefläche unserer Botschaft so breitenwirksam und aufsehenerregend wie möglich - und das über die großen Städte Deutschlands hinweg.“

Unter der Bezeichnung „Der '8 Tage'-Titel-Highjack“ wirbt Sky auf diese Weise deutschlandweit für den Start der neuen Sky Original Production. Im Rahmen dessen titeln „Berliner Kurier“, „Express“ (Köln und Düsseldorf), „Hamburger Morgenpost“ und „tz“, mit dem Thema: „Noch 8 Tage bis zum Einschlag“. Die Verantwortlichen von Sky verweisen in einer Freitagmittag verbreiteten Mitteilung darauf, dass dies „als Anzeige gekennzeichnet“ sei. Aber die Irritation ist natürlich gewollt, denn „erst auf der Rückseite“, so Sky, „wird das Thema durch einen '8 Tage'-Programmhinweis aufgelöst“. Und damit noch nicht genug der Apokalypse. In München, Hamburg, Köln, Berlin und Frankfurt wird auf ähnliche Weise auch auf „Out of Home-Screens“ geworben. Selbst im Nachrichtenformat von Sky News wird die drohende Apokalypse angekündigt - und erst im Nachklapp auf den Start von „8 Tage“ hingewiesen.

Gelungener PR-Coup oder unzulässiger Tabubruch? - Die Sky-Aktion sorgte am Freitag für Aufsehen - und für Debatten. (Sky)

Jedem Tag dem Ende ein Stück näher

Die durchaus packende Sky-Produktion (ab Freitag, 1. März, 20.15 Uhr, Sky 1 oder auf Abruf bei Sky Go und Sky Ticket) macht mit dem niederschmetternden Plot auf, dass von Folge eins gerechnet in acht Tagen die Welt durch einen Kometen zerstört wird. In Europa, wo der Einschlag erwartet wird, soll niemand überleben können. Was tut man an den letzten Tagen? Mit jeder Folge des achtteiligen Serienwerks kommt man dem Ende näher.