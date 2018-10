Von der Tanzbar in die Tanzakademie: Alex Owens (Hannah Leser) folgt in „Flashdance“ ihren Träumen. (Morris Mac Matzen / Photography)

Erst „Grease“ und „Saturday Night Fever“, ein paar Jahre später „Footloose“ oder „Dirty Dancing“. In den 1970er- und 1980er-Jahren überrollte eine ganze Welle von Tanzfilmen die Kinos. Einige von ihnen sind bis heute unvergessen, dazu zählt eindeutig auch die Story um die 18-jährige Alex Owens. „Flashdance“ heißt der Film von Adrian Lyne, der 1983 seinen Kinostart und 2008 seine Musical-Premiere in England feierte – und jetzt, 35 Jahre nach seiner Uraufführung, als deutschsprachiges Musical durchs Land tourt.

Seit Dienstag und noch bis einschließlich Sonntag gastiert die Musical-Produktion von Tom Hedley und Filmregisseur Robert Cary in Bremen. Der Geschichte wurde eine kleine Verjüngungskur verpasst, im Grunde ist sie aber noch genau das musikalisch mitreißende Aschenputtel-Märchen, das damals im Kino begeisterte. Alex Owens arbeitet tagsüber als Schweißerin und nachts zusammen mit ihren Freundinnen Gloria, Kiki und Tess als Tänzerin in der Bar „Harry‘s“, um über die Runden zu kommen. Sowohl im Stahlwerk als auch in der Bar ihres Chefs (Joachim Kaiser) droht Stellenabbau, denn der zwielichtige C.C. (Michael Sattler) hat nebenan seine Tanzbar Chameleon eröffnet, die Harry die Kunden streitig macht.

Alex will alldem entkommen. Ihr großer Traum: ein Platz an der renommierten Shipley Tanzakademie. Doch dieser Ort scheint wie eine völlig andere Welt, in der man enge Kostüme trägt, anstelle von zerrissenen Jeans, und an dem man unter Hunderten von Bewerbern nur eine Chance hat, wenn man schon als Kleinkind mit dem Ballett begonnen oder die richtigen Kontakte hat. Also wie soll Alex dort hinkommen, ohne professionelle Tanzerfahrung?

Sie bewirbt sich dennoch, ihre Freundinnen Gloria und die in die Jahre gekommene ehemalige Tänzerin Hannah reden ihr gut zu, und als sie nach anfänglicher Skepsis auch noch eine Liebesbeziehung mit ihrem Chef Nick Hurley (Sasha di Capri) beginnt, scheint es in Alex‘ Leben voranzugehen. Doch die Geschichte wäre schnell zu Ende erzählt, wenn das Happy End der Hauptfigur ohne Hürden vor die Füße geworfen werden würde.

Alex Owens wird verkörpert von der erst 23-jährigen Hannah Leser, und die junge Musicaldarstellerin überzeugt auf ganzer Linie. Mit ihrer glasklaren Stimme, tollen Tanzskills und ihrer positiven und gleichzeitig toughen Ausstrahlung bringt sie all das mit, was eine glaubwürdige Alex Owens mit zerrissener Jeans, Holzfällerhemd und dunkler Lockenmähne braucht.

Die Darstellerin der Gloria ist keine Unbekannte. Sie wird gespielt von Ann Sophie Dürmeyer, die 2015 für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Wien ins Rennen ging. Damals belegte sie den letzten Platz, auf der Bühne des Metropol-Theaters zählt sie am Dienstag gesanglich aber ohne Zweifel zu den Stärksten und begeistert mit ihrer vollen, teils rauchigen Stimme, die in mehreren Solonummern, unter anderem auch beim großen Vortanzen zum Ende hervorgehoben wird.

Für besondere Unterhaltung sorgt auch die liebenswürdig-grummelige Figur der Hannah, die in Bremen von Regina Venus verkörpert und in anderen Städten von der Sängerin Gitte Hænning („Ich will ’nen Cowboy als Mann“) gespielt wird.

Von „Gloria“ über „I Love Rock ‚n‘ Roll“, bis hin zu den beiden wohl bekanntesten Flashdance-Songs „Maniac“ und „What A Feeling“ hat das Musical alle wichtigen Hits des Filmes im Gepäck. Die vier Titel werden glücklicherweise auch in ihrer Originalversion performt, die restliche Musik (Robbie Roth) wird auf Deutsch gesungen. Es mag Geschmackssache sein, aber hier wird in „Flashdance“ hin und wieder doch ein wenig zu sehr auf die Kitsch-Tube gedrückt, mit Dialogen und Songtexten voller Kalenderspruch-Botschaften (Übersetzung: Anja Hauptmann) und einigen Liedern, die insgesamt ruhig auch etwas kürzer hätten ausfallen können.

Doch ein wenig Kitsch gehört halt zu so ziemlich jedem Musical dazu, und auch die eine oder andere auffällig schlechte Perücke konnte das Show-Erlebnis, das ansonsten solide Kostüme (Camilla Thulin) vorwies, nicht kaputt machen.

Das lag neben der durch die Bank guten Leistung der Darsteller und Musiker vor allem am beeindruckenden Bühnenbild (Andreas Bini), das dank modernster Lichttechnik (Palle Palmé) und großen Bildflächen sekundenschnell vom funkensprühenden Stahlwerk, zu einem Pittsburgher Hinterhof, zu einem Tanzstudio oder einer kleinen Kellerwohnung umfunktioniert werden konnte – ohne große Umbauarbeiten.

Kurzum: Die deutschsprachige Version des „Flashdance“-Musicals ist trotz kleiner Schönheitsfehler durchaus sehenswert und von mitreißender Energie, die das Bremer Premieren-Publikum stehend mit tosendem und lang anhaltendem Applaus würdigte.

Weitere Informationen

Flashdance gastiert noch bis zum 4. November im Metropol-Theater. Shows am 1. und 2.11, jeweils 20 Uhr; 3.11, 15 und 20 Uhr sowie 4.11, 14 und 19 Uhr. Tickets an allen Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket oder online unter www.nordwest-ticket.de.