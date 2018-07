Jodie Foster (vorne rechts) legt sich in „Hotel Artemis“ mit mehreren Gangstern an. Die Leistung der Schauspielerin ist einer der Lichtblicke des Streifens. (Concorde Filmverleih/dpa)

Bremen. Los Angeles steht in Flammen. Ein wütender Mob zieht durch die Straßen, setzt Autos in Brand und attackiert Polizisten. Ein Bürgerkrieg bahnt sich an – so war es im Jahr 1992, als infolge des umstrittenen Freispruchs gegen gewalttätige Polizisten im Rodney-King-Prozess Unruhen ausbrachen. Der US-amerikanische Regisseur David Pearce (Drehbuch zu „Iron Man 3“) wählt für sein Langfilmdebüt „Hotel Artemis“ ein ähnliches Setting, verlegt es aber ins Jahr 2028. Inmitten der Krawalle treffen im titelgebenden Hotel allerhand seltsame Figuren aufeinander und schlagen sich die Schädel ein. Abseits von ästhetischen Bildern und flotten Dialogen hat der Film aber nur wenig zu bieten.

Das Chaos auf den Straßen ausnutzend, überfällt der Gangster Waikiki (Sterling K. Brown aus „Black Panther“) mit Komplizen eine Bank. Die Flucht misslingt, sein Bruder wird angeschossen. Waikiki greift zur letzten Option: Er mietet ein Zimmer im Hotel Artemis, einer Notaufnahme für Kriminelle.

Nur ist er nicht das einzige kriminelle Schwergewicht, der in dieser Nacht auf diese Idee kommt. Auch eine geheimnisvolle Femme Fatale, ein hysterischer Banker, ein Mafiaboss (Jeff Goldblum) und eine verwundete Polizistin hoffen auf Obdach in der Herberge, die eine ältere Ärztin (Jodie Foster) mit einem Muskelberg (Dave Bautista aus „Guardians of the Galaxy“) leitet.

Das hohe Erzähltempo des Filmauftakts mit Krawallen auf der Straße und einem aus den Fugen geratenen Raubzug hält der Mix aus Thriller, Gangsterkomödie und Science-Fiction nur für wenige Minuten. Da die Unruhen nur als Mittel zum Zweck für die Zusammenkunft im Hotel dienen und nicht selbst thematisiert werden, verschenkt das Werk einiges an Potenzial. Zudem lösen sich viele der Handlungsstränge einfach ins Nichts auf, wie etwa das weitere Schicksal des dritten Bankräubers, der tief gedemütigt mit einem „Ich-komme-wieder“-Blick in die Nacht entschwindet.

Grandios ist hingegen Jodie Foster, die, dem Whiskey nicht abgeneigt, als pazifistischer Ruhepol inmitten schwerbewaffneter Hitzköpfe durch die Flure des Hotels tippelt. Ihr gehören die gelungen Momente und auch die meisten der doch vielen markanten Sprüche („Das ist Amerika. 85 Prozent von allem, was ich verarzte, sind Einschusslöcher“). Auch die anderen Akteure des unisono mit Altstars und bekannten Gesichtern gefüllten Casts überzeugen – ebenso wie der für das Jahr 2028 sehr nostalgische Soundtrack.

Allerdings treffen viel zu viele Figuren aufeinander. In dem Chaos, das durch die vielen Erzählstränge geschaffen wird, hatte es Regisseur Pearce offenbar schwer, den Überblick zu behalten. Nett anzuschauen ist das Treiben auf der Leinwand allemal, aber mehr dann eben auch nicht. Seinem offensichtlichen Vorbild Quentin Tarantino, der furiose Dialoge und stylische Schauwerte mit mehreren Nebenhandlungen paart und daraus Kunstwerke formt, wird er nicht gerecht. Der Streifen „Hotel Artemis“ will alles sein: cool, brutal, episch, kultig. Von allem ist er ein bisschen, aber insgesamt eher nichts.