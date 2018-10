Gut vernetzter Strippenzieher im Wiener Milieu: Der "Dokta" (Erwin Steinhauer) lädt nebst Gattin (Maria Hofstätter) zur Gartenparty. (ARD Degeto / ORF / Hubert Mican)

Geh wusch! Schwer was los in Wien und Umgebung. Wenn die Kieberer in den Bumsen vom Strizzi nach der Puffn suchen, dann ... - Ja dann schaut das Hochdeutsch sprechende Piefke-Publikum natürlich blöd aus der Wäsche. Aber bitte, wir sind ja nicht so. Hier kommen Antworten auf die drängendsten Übersetzungsfragen - sowie alles weitere Wissenswerte rund um den Wiener Sensations-„Tatort: Her mit der Marie!“.

Worum ging's?

Alle Augen auf den Strizzi: Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) sind dem "Dokta" auf der Spur, dem Rotlichtpaten Wiens. (ARD Degeto / ORF / Hubert Mican)

Im Kern eigentlich nur um einen fingierten Geldraub im Wiener Rotlichtgewerbe, der tödlich aus dem Ruder lief. Sowie um die wirklich herzergreifende Romanze zwischen Bibis (Adele Neuhauser) Problemspezl Inkasso Heinzi (Simon Schwarz) und einem adretten Kleinganoven mit dem klingenden Namen Pico Bello (Christopher Schärf).

Worum ging's wirklich?

Keine Seventies-Mottoparty, sondern eine ganz gewöhnliche Grillfeier beim "Dokta" (Erwin Steinhauer, rechts): Auch Marko Jukic (Johannes Krisch), der Mann fürs Grobe, ist eingeladen. (ARD Degeto / ORF / Hubert Mican)

Um eine Zeit, in der Wiener Zuhälter noch Proleten mit Stil waren. Vom Pornoschnauzer über die Pomadetolle bis zum hochglanzpolierten 80er-Jahre-Oldtimer wurde manches Strizzi-Klischee durch die Puffn gejagt.

Strizzi? Puffn? Häh!? Und wer ist diese „Marie“?

Die Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, links), Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Manfred Schimpf (Thomas Stipsits) wurden zu einem Leichenfund am Rande einer Landstraße gerufen. (ARD Degeto / ORF / Hubert Mican)

Geh bitte! Also gut. Wäre auch ein Jammer, wenn dieser Sensations-„Tatort“ an der Sprachbarriere scheitert. Beim „Strizzi“ mit dem Künstlernamen „Dokta“ (Erwin Steinhauer) handelt es sich selbstredend um einen Rotlichtpaten respektive Zuhälter. In dessen „Bumsen“, vulgo: Etablissements, suchten die „Kieberer“, die Sonderermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner, lange vergeblich nach der „Puffn“, also der Tatwaffe, einer Pistole. Und wer ist bitte die Dame aus der Titelzeile? Nun: „Her mit der Marie!“ bedeutet ins Hochdeutsche übersetzt nichts anderes als „Geld her!“

Wer sind die Macher?

Der "Dokta" (Erwin Steinhauer, rechts) und seine Gattin (Maria Hofstätter) halten viel vom jungen Pico Bello (Christopher Schärf). Kann er mal die Geschäfte des Paten übernehmen? (ARD Degeto / ORF / Hubert Mican)

Eh klar, dass von Johannes Krisch bis Maria Hofstätter einschlägige Knautschgesichter rekrutiert wurden. Nicht umsonst fühlte man sich oft wie in einer Kriminebenhandlung der Kultserie „Braunschlag“. Nicht aber deren Schöpfer David Schalko ist „Her mit der Marie!“ zu verdanken, sondern den Autoren Stefan Hafner und Thomas Weingartner. Mit Splitscreens und dampfendem Psych-Rock-Soundtrack hat die Regisseurin Barbara Eder („Thank You for Bombing“) aus der Buchvorlage eine Art Alpen-Tarantino gezaubert. Austroploitation sozusagen.

Wer war der tolle Sänger bei der Gartenparty?

Von der verkohlten Leiche ist nicht viel übrig. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, links), Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Manfred Schimpf (Thomas Stipsits) stehen vor einem Rätsel. (ARD Degeto / ORF / Hubert Mican)

Das war der ehemalige Friedhofsgärtner und angesagte Liedermacher Voodoo Jürgens („Wien bei Nacht“). Harald Krassnitzer erklärt: „Er gehört zu einer neuen Generation Wiener Liedersänger, die von ihrer kleinen Welt, aber mit großen Gefühlen erzählen. Und mit einem ganz eigenen Sound. Er ist in Österreich sehr, sehr populär.“

Und was war das für ein Hammer-Song im Abspann?

Inkasso Heinzi (Simon Schwarz, rechts) macht jetzt in Oldtimern. Die Kleinkriminellen Pico Bello (Christopher Schärf, Mitte) und Marko Jukic (Johannes Krisch) sind dankbare Abnehmer. (ARD Degeto / ORF / Hubert Mican)

Das war natürlich einer der unsterblichen Sehnsuchtsschlager der Steirer Austropoplegenden S.T.S. Fast noch ein schöneres Stück als ihr Wiesn-Evergreen „Fürstenfeld“: „Und irgendwann bleib i dann dort, lass' alles lieg'n und steh'n. Geh von daham für immer fort.“ Was sollte uns der Titel sagen? Machen Eisner und Fellner bald den Abflug?

Wie geht's beim Ösi-„Tatort“ weiter?

Eisner (Harald Krassnitzer, rechts) und Fellner (Adele Neuhauser) haben den "Dokta" (Erwin Steinhauer) zum Verhör vorgeladen. Der hat sich eine Brotzeit mitgebracht. (ARD Degeto / ORF / Hubert Mican)

Sie bleiben! Denn der nächste Fall ist bereits abgedreht. Im „Tatort: Baum fällt“ sollen die Wiener Sonderermittler am Fuße des Großglockners in Kärnten den Tod eines Holzhändlers aufklären. Geplante Ausstrahlung ist im kommenden Jahr.