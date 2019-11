In den ersten Minuten des neuen „Tatorts“ darf man als Zuschauer froh sein, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt: In einer Hochhaussiedlung irgendwo in Berlin ist ein Mann gestorben, mehrere Wochen lag er tot in seiner Wohnung; Maden winden sich auf dem Teppichboden, überall surrt und summt es. Eine Szenerie also, die selbst elendserprobte Kommissare schlucken lässt, und die zumindest einen der beiden Ermittler noch auf ganz andere Weise trifft: Der Tote war Robert Karows (Mark Waschke) Nachbar. Gewohnt kaltschnäuzig befindet Kollegin Nina Rubin (Meret Becker): „Sieht aus, als hätten Se wochenlang Wand an Wand mit 'ner Leiche gelebt.“

„Das Leben nach dem Tod“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) heißt dieser Fall, und wie viele „Tatorte“ geht es um sehr viel auf einmal: um den schwierigen Berliner Wohnungsmarkt, um raffgierige Vermieter, um die Einsamkeit in der Großstadt. Aber auch: um ein dunkles Kapitel der dieser Tage allenthalben verhandelten DDR-Geschichte. Denn der Tote, so erfahren die Kommissare bald, hätte längst tot sein müssen. In den 70er-Jahren war er wegen Mordes verurteilt und hingerichtet worden – so jedenfalls steht es in den Akten.

Was also ist passiert? Florian Baxmeyer (Regie) und Sarah Schnier (Buch) lassen sehr geschickt verschiedene Erzählstränge zusammenlaufen; nebenbei wird der Zuschauer Zeuge eines ungewohnt zärtlichen Moments zwischen Karow und Rubin. „Bummsfallera“ – dieses schöne Wort purzelt Letzterer in einer ihrer Schimpftiraden über die Lippen. Möchte man häufiger hören, denkt man. Und dieses Team häufiger sehen.