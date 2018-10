Batic (Miroslav Nemec), Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Melanies Eltern Robert (Dirk Borchardt) und Brigitte (Lisa Martinek) staunen über "Maria". (Hendrik Heiden/Bavaria Fiction GmbH)

Melanie ist verschwunden, nachdem sie ein ausführliches Gespräch mit Maria geführt hat. Melanie ist 14 Jahre alt, Maria ist ein Computerprogramm, das quasi gerade geschlüpft ist, und ständig hinzulernt. Doch Maria häuft nicht nur Wissen an, sondern auch Emotionen. Für Melanie war Maria – weißer Kreis auf schwarzem Bildschirm – eine Freundin. „KI“, das Kürzel für künstliche Intelligenz, ist der Titel des „Tatorts“ aus München (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr), und die Kommissare Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec) beschäftigen sich zunächst mit der verschwundenen Melanie, weil ihr Vater ein Spezi von Batic ist.

Ein Fall wird für die beiden draus, als sie am „Leibniz-Rechenzentrum“ in Sachen Maria nachhaken: Tatsächlich wird dort mit EU-Geldern an einem hoch komplexen Programm gebastelt. Offenbar ist das Rechenzentrum aber gehackt worden, und nun gibt es Maria für alle. Der Hacker stürzt vor den Augen der Kommissare in den Tod, nicht, ohne vorher „ihr wisst nicht, was kommen wird“ zu rufen. Auch Melanies Leiche wird gefunden, und noch jemand wird sterben.

„KI“ ist trotzdem keine Technik-Verteufelungsfolge. Drehbuch (Stefan Holtz, Florian Iwersen) und Regie (Sebastian Marka) loten gekonnt die Frage aus, wie erstaunlich schnell einem Programm, dem menschenähnliches Verhalten antrainiert wurde, in einer durchdigitalisierten Gesellschaft Glaubwürdigkeit zugestanden wird. Und zwar nicht nur von Nerds. Dabei kommt das Helferlein gegen die Einsamkeit einer 14-Jährgen zwar empathisch rüber, wird aber nie wissen, „wie Erdbeereis schmeckt“, wie Leitmayr anmerkt. Maria wird nur manipuliert, um unterschiedlichen Interessen zu dienen. Vorerst jedenfalls.