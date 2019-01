Devid Striesow und Jens Stellbrink hören auf. Das ist bedauerlich, obgleich es sich nur um ein und dieselbe Person handelt: Stellbrink ist Striesows Rolle. Doch was bitte ist der „Tatort“ aus Saarbrücken ohne den eigenwilligen Kriminalhauptkommissar, dessen Rolle Striesow auf den Leib geschrieben zu sein schien?

Nur halb so viel, wie der Schauspieler in seiner achten und letzten Episode namens „Der Pakt“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) beweist. Dem restlichen Ensemble ist ebenfalls nichts vorzuwerfen, es macht seine Sache gut. Es ist das Buch von Michael Vershinin und Zoltan Spirandelli (der auch Regie geführt hat), das nicht überzeugen kann. Dazu ist es zu unglaubwürdig, werden zu viele Klischees bemüht, wird zu häufig mit dem Zaunpfahl gewinkt. Den Wendungen fehlt es an Raffinesse; zum Schluss verrühren die Autoren Dramatik mit einer gehörigen Portion Kitsch.

Bei dem unnatürlichen Todesfall, der die Ermittlungen von Stellbrink und seinem (originellen) Team auslöst, handelt es sich um eine Schwesternschülerin. Sie hatte sich mit einem Arzt eingelassen. Bei einer Party lebte das Paar seine innige Nähe im Zimmer eine Mitschülerin aus, die der Toten ungemein ähnlich sieht. Verdächtige und Motive gibt es von Beginn an reichlich: Es gibt Eifersüchteleien und Konkurrenzen rund um ein Hilfsprojekt für Flüchtlinge; die Schwesternschülerin könnte einer Verwechslung oder einer Vertuschung zum Opfer gefallen sein.

So gerne man Stellbrink noch ein letztes Mal auf seiner Vespa durch Saarbrücken knattern und in seinem gläsernen Penthouse über den Dächern der Stadt sitzen sieht – man hätte ihm auch eine Abschiedsfolge gegönnt, die mehr ist als nur Mittelmaß.