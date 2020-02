Wotan Wilke Möhring als Thorsten Falke und Franziska Weisz als Julia Grosz ermitteln auf dem Hamburger Kiez. (Daniel Bockwoldt /dpa)

Wer's war, zeigt diese „Tatort“-Folge aus Hamburg gleich in den ersten Minuten. Ein rumänischer Teenager sticht in einem Treppenhaus auf einen Mann ein – der Besitzer des „Love Dome“ verblutet vor seiner eigenen Haustür. Wenn Krimis so beginnen, konzentrieren sie sich weniger auf die Aufklärung eines Falls, sondern auf die Protagonisten und das Milieu, in dem das Delikt stattgefunden hat. So ist es auch bei „Die goldene Zeit“ (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr), der auf St. Pauli spielt.

Ermittler Thorsten Falke (schön rotzig: Wotan Wilke Möhring) ist derjenige, der sich auskennt im Milieu, seine Kollegin Julia Grosz (souverän: Franziska Weisz) dagegen bewahrt einen kühl-distanzierten Blick, diese Kombination verhindert, dass die Folge in aufdringliche Kiez-Romantik abrutscht. Falke und Grosz treffen schnell auf St.-Pauli-Urgestein Michael „Eisen“ Lübke, der seine goldene Zeit Anfang der 1990er als Schläger für die Bordellbesitzer-Familie Pohl hatte. Nun ist er alt, und die Brutalos der albanischen Mafia machen sich lustig über den Mann mit dem langen Ledermantel.

Lübke, den Michael Thomas mit einer eindringlichen Mischung aus brutaler Knarzigkeit und Melancholie spielt, ermittelt auf eigene Faust – Ehrensache. Schon bald hat er Matei (Bogdan Iancu) am Schlafittchen, doch dann entwickelt sich zwischen den beiden, die so ungleich wirken und doch ähnlich verloren sind, eine eigenartige Verbundenheit.

„Die goldene Zeit“ packt mit diesem atmosphärischen, manchmal gar kammerspielartigen Ansatz und überdurchschnittlichen Schauspielerleistungen. Der Krimi von Georg Lippert (Buch) und Mia Spengler (Regie) vergisst aber auch nicht, diverse Fährten zur Aufklärung des Falls zu legen. Denn so einfach gestrickt, wie es zunächst scheint, ist der Hintergrund des Auftragsmords nicht.