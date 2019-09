Wer bislang annahm, in Stuttgart herrsche Recht und sehr viel Ordnung, der wird an diesem Sonntag eines Besseren belehrt. Dann nämlich katapultiert der „Tatort“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) seine arglosen Zuschauer in die schwäbische Unterwelt. In „Hüter der Schwelle“ (Buch: Michael Glasauer, Regie: Piotr J. Lewandowski) lodern Höllenfeuer, da zappeln schwarz verhangene Körper zu düsteren Technobeats, da reden entrückt dreinblickende Gestalten vom Teufel, von Hexen, von Sühne und Wahn.

Aber von vorn: Auf einem Bergplateau wird die nackte Leiche eines Mannes gefunden, ein Unbekannter hat den Geschichtsstudenten erstochen und ihm okkulte Zeichen in die Brust geritzt. Ein Ritualmord, vermuten Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) – und taumeln wenige Minuten später durch die erstaunlich lebendige baden-württembergischen Teufelsanbeterszene.

Die auszuschmücken, dürfte den Szenenbildnern großen Spaß gemacht haben. Dieser „Tatort“ fährt alles auf, was einem beim Stichwort 'Satan' durch die Hirnlappen flattern mag: Kerzen flackern in feuchten Kellern, ein irrer Verdächtiger (äußerst passend besetzt mit „Antikörper“-Psychopath André M. Hennicke) liest aus ledergebundenen Büchern, Taschenlampenlicht flackert über Gruselkabinettrequisiten.

Für wohlige Schauder vermag das leider nicht zu sorgen. Zu weit hergeholt wirkt dieses Reich der Finsternis, das ganz Stuttgart zu unterkellern scheint, zu herbeigedichtet dieser ganz und gar unglaubhafte Kriminalfall. Schade, denn der Vorgänger, das berührende Altenpflegerinnendrama „Anne und der Tod“, hatte zuletzt bewiesen, wie gut der SWR „Tatort“ sein kann. An diesem Sonntagabend aber lautet das Prädikat: ziemlich unterirdisch.