Sieben Kommissare, zwei Coaches oder (von links nach rechts): Franz Mitschowski (Nicholas Ofczarek), Peter Faber (Jörg Hartmann), Martin Scholz (Bjarne Mädel), Martina Bönisch (Anna Schudt), Marcus Rettenbach (Ben Becker), Sascha Ziesing (Friedrich Mücke), Christoph Scholz (Charly Hübner), Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) und Nadine Möller (Elena Uhlig). (Tom Trambow)

Ab und an wird beim „Tatort“ experimentiert, als bräuchten die Zuschauer zwischen den üblichen lauwarmem Aufgüssen ähnlicher Schemata ab und an eine erfrischende Dusche. Der Kaltwasserhahn wird besonders gerne vom Hessischen Rundfunk und seinem Kommissar Felix Murot (Ulrich Tukur) aufgedreht, was aber vor allem die Kritiker entzückt. Solide vorne bei den Quoten liegen die kuscheligen Krimi-Komödien aus Münster. Auch 2019 erfreuten alle drei Folgen laut ARD jeweils mehr als zwölf Millionen Zuschauer.

Der Neujahrs-„Tatort“ ist eine Kaltwasserfolge, auch die Münsteranerin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) ist dabei. Und außerdem sechs weitere Ermittler aus Nordrhein-Westfalen. Sie alle werden in „Das Team“ (Neujahr, ARD, 20.15 Uhr) in ein Tagungshotel gesperrt, um gemeinsam einen Fall zu lösen: Vier Kommissare unterschiedlicher Dienststellen in NRW sind ermordet worden, die sieben Zusammengetrommelten hatten alle irgendwie mit den Gemeuchelten zu tun. Nun sollen sie mithilfe zweier Coaches (Charly Hübner, Bjarne Mädel) den Täter finden.

Der WDR hat viel Geheimniskrämerei um diese Folge betrieben, von der nur zwölf Minuten vorab gesichtet werden durften. Gedreht wurde an zwei Tagen, Regie hat Jan Georg Schütte geführt, der gerne Geschichten ohne Drehbuch entwickelt („Klassentreffen“). Auch in „Das Team“ improvisieren die Schauspieler, darunter Ben Becker und Nicolas Ofzcarek; sie kannten nur ihre Rollenprofile. Zu sehen sind ein Speeddating oder Gruppendynamik in einem leeren Pool. Wer Nervenkitzel will, muss sich gedulden.