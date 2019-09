Lena Odenthal und Johanna Stern sammeln Spuren am Rhein. Diesmal hat der Fluss die Leiche der Ärztin Marie Anzell angeschwemmt. (Sabine Hackenberg /dpa)

Manchmal weiß man beim „Tatort“ nicht, ob das Regieteam sich einen großen Spaß machen will und bewusst mit den Versatzstücken des Trashfilms experimentiert. Oder ob das Drehbuch einfach nur grottig ist. Bei dem aktuellen Fall der Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) aus Ludwigshafen deutet das meiste auf die zweite Variante hin: „Maleficius“ (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr) ist inszenatorisch völlig überfrachtet (Drehbuch/Regie: Tom Bohn).

Die beiden Ermittlerinnen tummeln sich in der bösen, bösen Welt der Hirnforschung. Ein Rollstuhl wird am Ufer eines Sees gefunden, von seinem Besitzer fehlt jede Spur. Eine führt zu einer Truppe schrankbreiter und -hoher Kerle aus der Autotuning-Szene. Lukas Pirchner war hier aktiv, verunglückte bei einem illegalen Autorennen schwer und wollte Schmerzensgeld. Doch er war auch in Behandlung bei Professor Bordauer. Sebastian Bezzel muss das Klischee des größenwahnsinnigen Wissenschaftlers geben: Längst geächtet von den Guten der Zunft, bastelt er an einer Verschmelzung des Menschen mit dem Computer – ein Transhumanist! Leichen pflastern bald den Flur vor seiner futuristischen weißen Klinik, eine kritische Ärztin und ein Pfarrer, der im Professor den „Teufel“ sah (Heinz Hoenig) werden ermordet. Doch wo ist Lukas Pirchner?

„Maleficius“ bedient sich munter mal bei Sci-Fi-B-Pictures, mal beim „Exorzisten“. Mal müssen die Kommissarinnen eine Ethikdebatte vom Zaun brechen (Odenthal: „Ich will selbst Auto fahren“), mal wird ein bisschen mit Verschwörungstheorien geflirtet. Also doch Trash? Leider nein. Dafür fehlt es diesem „Tatort“ an Tempo, Spannung und Witz. Das gilt in besonderem Maß für die Dialoge. Die sind mitunter so plump, dass man schreien möchte.